ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пьяная женщина-водитель столкнулась с пятью автомобилями в Минске

28.03.2020 15:36 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Пьяная женщина-водитель столкнулась с пятью автомобилями в Минске

В одном из дворов Минска водитель автомобиля Mazda совершила наезд на пять машин, пишет БЕЛТА со ссылкой на ОГАИ Первомайского РУВД Минска. 

Около 8:30 утра водитель ехала по двору на ул. Калиновского и совершила наезд на пять автомобилей из-за несоблюдения бокового интервала. В результате освидетельствования нарушительницы обнаружено 1,78 промилле алкоголя. 

Автомобиль женщины доставлен на охраняемую стоянку. По факту происшествия ведется проверка. Нарушительнице грозит штраф от 50 до 100 базовых величин и лишение права управления транспортными средствами сроком на три года.  

ФОТО: управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В одном из дворов Минска водитель автомобиля Mazda совершила наезд на пять машин, пишет БЕЛТА со ссылкой на ОГАИ Первомайского РУВД Минска.  Около 8:30 утра водитель...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Отсутствие живописи на стенах говорит о том, что в доме живут достаточно культурные люди». Какое дешёвое жильё продают в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика