Пьяная женщина-водитель столкнулась с пятью автомобилями в Минске

Источник материала: ОНТ

В одном из дворов Минска водитель автомобиля Mazda совершила наезд на пять машин, пишет БЕЛТА со ссылкой на ОГАИ Первомайского РУВД Минска.

Около 8:30 утра водитель ехала по двору на ул. Калиновского и совершила наезд на пять автомобилей из-за несоблюдения бокового интервала. В результате освидетельствования нарушительницы обнаружено 1,78 промилле алкоголя.

Автомобиль женщины доставлен на охраняемую стоянку. По факту происшествия ведется проверка. Нарушительнице грозит штраф от 50 до 100 базовых величин и лишение права управления транспортными средствами сроком на три года.

ФОТО: управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram