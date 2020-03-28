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Пьяная женщина-водитель столкнулась с пятью автомобилями в Минске
Источник материала: ОНТ
В одном из дворов Минска водитель автомобиля Mazda совершила наезд на пять машин,
Около 8:30 утра водитель ехала по двору на ул. Калиновского и совершила наезд на пять автомобилей из-за несоблюдения бокового интервала. В результате освидетельствования нарушительницы обнаружено 1,78 промилле алкоголя.
Автомобиль женщины доставлен на охраняемую стоянку. По факту происшествия ведется проверка. Нарушительнице грозит штраф от 50 до 100 базовых величин и лишение права управления транспортными средствами сроком на три года.
ФОТО: управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В одном из дворов Минска водитель автомобиля Mazda совершила наезд на пять машин, пишет БЕЛТА со ссылкой на ОГАИ Первомайского РУВД Минска. Около 8:30 утра водитель...
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