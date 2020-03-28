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Александр Лукашенко: Хоккей - лучшее антивирусное лекарство!

28.03.2020 16:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко: Хоккей - лучшее антивирусное лекарство!

Хоккейная команда Президента стала первым финалистом тринадцатых республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.

Полуфинальный матч прошёл на ледовой площадке «Лебяжий парк». На лёд вышел и первый номер президентской команды. Александр Лукашенко отметился голевой передачей.
После второго периода нам удалось задать президенту несколько вопросов.

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Подробности – в видеоинформации

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Хоккейная команда Президента стала первым финалистом тринадцатых республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба....
 
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