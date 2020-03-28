|
Александр Лукашенко: Хоккей - лучшее антивирусное лекарство!
Источник материала: ОНТ
Хоккейная команда Президента стала первым финалистом тринадцатых республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.
Полуфинальный матч прошёл на ледовой площадке «Лебяжий парк». На лёд вышел и первый номер президентской команды. Александр Лукашенко отметился голевой передачей.
ДОПОЛНЯЕТСЯ
Подробности – в видеоинформации
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккейная команда Президента стала первым финалистом тринадцатых республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)