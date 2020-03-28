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Лукашенко заявил, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях

28.03.2020 17:20 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Об этом Александр Лукашенко заявил журналистам телеканала ОНТ во время состоявшегося сегодня хоккейного матча, пишет «БелТА».

Таким образом президент отреагировал на вопрос, что никакие вирусы не влияют на его график.

 
 
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Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Об этом Александр Лукашенко заявил журналистам телеканала ОНТ во время состоявшегося сегодня хоккейного матча, пишет...
 
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