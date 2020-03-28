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«О белорусском народе говорят много плохого. На самом деле он гораздо лучше». О чём писал Вильгельм Кубе в своём докладе
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Населению оккупированных территорий новые власти рассказывали о гуманизме СС, миролюбии Вермахта. Несмотря на то, что «очеловечивание славян», по выражению Геббельса, не входило в планы фашистов, все же заигрывать с местными жителями они пытались.
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«О белорусском народе говорят много плохого. На самом деле он гораздо лучше». О чём писал Вильгельм Кубе в своём докладе
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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