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«О белорусском народе говорят много плохого. На самом деле он гораздо лучше». О чём писал Вильгельм Кубе в своём докладе

28.03.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«О белорусском народе говорят много плохого. На самом деле он гораздо лучше». О чём писал Вильгельм Кубе в своём докладе

Населению оккупированных территорий новые власти рассказывали о гуманизме СС, миролюбии Вермахта. Несмотря на то, что «очеловечивание славян», по выражению Геббельса, не входило в планы фашистов, все же заигрывать с местными жителями они пытались.    

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«О белорусском народе говорят много плохого. На самом деле он гораздо лучше». О чём писал Вильгельм Кубе в своём докладе

В апреле 1943 года генеральный комиссар Беларуси Вильгельм Кубе в своем докладе писал: «Перед нами стоит задача воспитать белорусов в политическом отношении так, чтобы можно было использовать их в своих целях… О белорусском народе говорят много плохого. На самом деле он гораздо лучше. Из этого мы должны исходить в своей работе. Конечно, было бы неправильным обходиться с ним, как с нашим братом, но его нужно уважать… Когда белорус поверит в Германию, только тогда мы сможем сделать с этим народом что захотим».   

«О белорусском народе говорят много плохого. На самом деле он гораздо лучше». О чём писал Вильгельм Кубе в своём докладе

«О белорусском народе говорят много плохого. На самом деле он гораздо лучше». О чём писал Вильгельм Кубе в своём докладе

Люди в материале: Вильгельм Кубе

 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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