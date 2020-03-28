Источник материала: Полымя

ГРАФИК выездных приемов граждан в поссельисполкомах сотрудниками группы

по гражданству и миграции Кореличского РОВД на 2 квартал 2020 года

Турецкий сельисполком 23.04.2020 г.

Еремичский сельисполком 23.04.2020 г.

Лукский сельисполком 21.05.2020 г.

Жуховичский сельисполком 21.05.2020 г.

Мирский сельисполком 25.06.2020 г.

Прием граждан будет осуществляться в помещении поссельисполкомов: Турецкий, Лукский и Мирский сельисполкомы — с 14.30 до 15.30, Еремичский и Жуховичский сельислолкомы — с 15.50 до 17-00 по вопросам выдачи (обмена) паспорта гражданина РБ, вида на жительство иностранного гражданина и лица без гражданства, консультирование по вопросам, относящимся к компетенции службы, а также будет осуществляться фотографирование на все виды документов.



