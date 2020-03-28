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Весна — сезон шашлыков. Где их можно жарить и какие правила пожарной безопасности нужно соблюдать?

29.03.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Чтобы шашлыки не обошлись вам слишком дорого, МЧС напоминает, что за разведение костров в запрещенных местах предусмотрен штраф до 12 базовых величин, то есть 324 рубля. Шашлыки лучше всего готовить в мангалах.

Весна — сезон шашлыков. Где их можно жарить и какие правила пожарной безопасности нужно соблюдать?


Запомните несколько основных правил.

  1. Расстояние от центра костра (мангала) до выступающих частей зданий и сооружений должно быть безопасным.
  2. Разведение костра (в том числе с использованием мангала) не допускается на торфяных грунтах, в местах с сухой растительностью, под кронами деревьев.
  3. Место разведения костра (в том числе с использованием мангала) должно быть оборудовано одним огнетушителем с массой огнетушащего вещества не менее 2 кг или емкостью с водой не менее 10 литров, штыковой лопатой.
  4. Не допускается оставлять костер (мангал) без присмотра и размещать его под навесами, выполненными из горючих материалов.
  5. Место расположения костра (мангала) для приготовления пищи должно выбираться с учетом конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений и погодных условий (направлений и силы ветра, температуры воздуха).
  6. После приготовления пищи костер должен быть пролит водой до полного прекращения тления.

Соблюдая основы безопасности, вы убережете себя и свое имущество от неприятностей.

 
 
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Чтобы шашлыки не обошлись вам слишком дорого, МЧС напоминает, что за разведение костров в запрещенных местах предусмотрен штраф до 12
 
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