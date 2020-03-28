|
«Это человек-символ». Почему Гитлер считал своим личным врагом советского диктора Левитана?
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Своими личными врагами Адольф Гитлер считал неуловимого снайпера Василия Зайцева, художника-карикатуриста Бориса Ефимова и знаменитого советского диктора Юрия Левитана.
Алексей Беляев:
Противопоставление свастики как древнего германского, вообще индоевропейского символа масонской красной звезде, еврейскому знаку. Противостояние шло на уровне символизма. Просто мания уничтожить Петербург, Москву как символы русского народа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)