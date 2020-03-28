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«Мы встречались, как родные братья». Как одна фронтовая фотография изменила жизнь советского солдата
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Александр Сильвашко:
Александр Сильвашко не снимал историю, а сам стал ей, благодаря одному единственному снимку. Он участник легендарной встречи союзных войск на Эльбе. Тот самый советский солдат, жмущий руки американскому коллеге по фронту.
Александр Сильвашко, ветеран Великой Отечественной войны:
Александр Сильвашко:
Александр Сафронович стал почетным гражданином города Торгау, из которого состоялся союзный диалог. Один маленький чёрно-белый снимок фактически изменил всю его жизнь.
Александр Сильвашко:
Они пережили войну и тех, кто вершил и сохранял для нас победную историю. Километры пленки на фронте стоили сотни судеб. Это наша, созданная под пулями, история, которую мы должны помнить во всех ракурсах и в которой до сих пор проявляются новые главы.
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«Мы встречались, как родные братья». Как одна фронтовая фотография изменила жизнь советского солдата
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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