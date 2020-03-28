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Из донесений в Берлин: белорусский епископат во главе с престарелым митрополитом переиграл оккупационную власть
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
3 октября 1943 года оккупационная власть предложила создать в Беларуси совсем другую православную церковь, отделенную от Московской патриархии. На это минский митрополит Пантелеимон Рожновский согласился, но с оговоркой: если она будет признана всеми автокефальными православными церквями, в том числе и Московской, которая находится по другую сторону фронта.
Светлана Силова:
Ведь уже в 1942 году в полицейских донесениях, донесениях СД, которые шли в Берлин, было написано, что белорусский епископат во главе с престарелым митрополитом Пантелеимоном переиграл оккупационную власть. Что они как были сергиевски настроены, так и остались.
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Из донесений в Берлин: белорусский епископат во главе с престарелым митрополитом переиграл оккупационную власть
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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