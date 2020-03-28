Александр Лукашенко: лучше умереть стоя, чем жить на коленях

Источник материала: Вороновская газета





Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам телеканала ОНТ во время состоявшегося сегодня хоккейного матча , сообщает БЕЛТА.

Таким образом глава государства отреагировал на слова о том, что никакие вирусы не влияют на его график. Александру Лукашенко также был задан вопрос, может ли что-то остановить его от выхода на лед. «А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю… Здесь нет вирусов никаких. Это холодильник (ледовая площадка. — Прим. БЕЛТА). Самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед (ничего нет. — Прим. БЕЛТА). Антивирусное лекарство, самое настоящее», — сказал Президент.

Как сообщалось БЕЛТА, сегодня хоккейная команда Президента Беларуси стала первым финалистом XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. В полуфинальном матче президентская дружина обыграла в Минске гостей из Гродненской области со счетом 12:3 (4:0, 5:2, 3:1).

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