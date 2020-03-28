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Александр Лукашенко: лучше умереть стоя, чем жить на коленях

28.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Александр Лукашенко: лучше умереть стоя, чем жить на коленях

Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам телеканала ОНТ во время состоявшегося сегодня хоккейного матча, сообщает БЕЛТА.

Таким образом глава государства отреагировал на слова о том, что никакие вирусы не влияют на его график. Александру Лукашенко также был задан вопрос, может ли что-то остановить его от выхода на лед. «А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю… Здесь нет вирусов никаких. Это холодильник (ледовая площадка. — Прим. БЕЛТА). Самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед (ничего нет. — Прим. БЕЛТА). Антивирусное лекарство, самое настоящее», — сказал Президент.

Как сообщалось БЕЛТА, сегодня хоккейная команда Президента Беларуси стала первым финалистом XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. В полуфинальном матче президентская дружина обыграла в Минске гостей из Гродненской области со счетом 12:3 (4:0, 5:2, 3:1).

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам телеканала ОНТ во время состоявшегося...
 
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