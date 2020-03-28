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Николай Лукашенко забросил две шайбы. Команда Президента обыграла сборную Гродненской области на XIII любительском турнире по хоккею

28.03.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Команда Президента Беларуси стала первым финалистом XIII Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Николай Лукашенко забросил две шайбы. Команда Президента обыграла сборную Гродненской области на XIII любительском турнире по хоккею


В полуфинальном поединке дружине главы государства противостояла сборная Гродненской области, которая на предварительном этапе заняла 4-е место.

Николай Лукашенко забросил две шайбы. Команда Президента обыграла сборную Гродненской области на XIII любительском турнире по хоккею

Николай Лукашенко забросил две шайбы. Команда Президента обыграла сборную Гродненской области на XIII любительском турнире по хоккею

При оглушительной поддержке трибун на арене «Лебяжий парк» сильнее оказалась команда Президента со счётом 12:3.

Двумя заброшенными шайбами в составе победителей отметился Николай Лукашенко.

Николай Лукашенко забросил две шайбы. Команда Президента обыграла сборную Гродненской области на XIII любительском турнире по хоккею

Николай Лукашенко забросил две шайбы. Команда Президента обыграла сборную Гродненской области на XIII любительском турнире по хоккею

Лучшими игроками встречи признаны Дмитрий Юдин и Виктор Мойсеенко. По традиции, после подобных матчей Александр Лукашенко дарит болельщикам мягкие игрушки.   

Николай Лукашенко забросил две шайбы. Команда Президента обыграла сборную Гродненской области на XIII любительском турнире по хоккею

Алексей Крутиков, нападающий команды Президента Беларуси:
Президент показывает пример: он приходит, играет. Значит, все нормально. Уровень растет, потому что все больше бывших хоккеистов добавляется. Если на первых турнирах, в основном, были любители, несколько профессиональных игроков, то сейчас все бывшие хоккеисты – во всех командах, всех областях. Поэтому тяжело играть.

Николай Лукашенко забросил две шайбы. Команда Президента обыграла сборную Гродненской области на XIII любительском турнире по хоккею

Второй финалист Республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд определится в ближайшие полчаса по итогам матча в Барановичах между командами Брестской и Минской областей. 

Люди в материале: Александр Лукашенко, Николай Лукашенко, Алексей Крутиков

 
 
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Новости Беларуси. Команда Президента Беларуси стала первым финалистом XIII Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского...
 
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