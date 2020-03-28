|
Николай Лукашенко забросил две шайбы. Команда Президента обыграла сборную Гродненской области на XIII любительском турнире по хоккею
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Команда Президента Беларуси стала первым финалистом XIII Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При оглушительной поддержке трибун на арене «Лебяжий парк» сильнее оказалась команда Президента со счётом 12:3.
Лучшими игроками встречи признаны Дмитрий Юдин и Виктор Мойсеенко. По традиции, после подобных матчей Александр Лукашенко дарит болельщикам мягкие игрушки.
Алексей Крутиков, нападающий команды Президента Беларуси:
Второй финалист Республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд определится в ближайшие полчаса по итогам матча в Барановичах между командами Брестской и Минской областей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Николай Лукашенко забросил две шайбы. Команда Президента обыграла сборную Гродненской области на XIII любительском турнире по хоккею
Новости Беларуси. Команда Президента Беларуси стала первым финалистом XIII Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)