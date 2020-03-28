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Новым главным тренером ярославского «Локомотива» может стать белорус

28.03.2020 16:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журналист Алексей Шевченко рассказал в своем блоге «Держи передачу», что белорусский тренер Андрей Скабелка может покинуть Казахстан и возглавить ярославский «Локомотив».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Из известных специалистов в „Локомотив“ сватают Андрея Скабелку и Дэвида Немировски. Тренер „Торпедо“ пока не подписал двухлетний контракт, так как хочет понять, кто будет менеджером. Внутренняя война в клубе никак не закончится. У тренера „Барыса“ другая ситуация. Он не хочет тренировать сборную Казахстана и имеет право отказаться от этой сомнительной нагрузки», — сказал Шевченко.

 
 
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Журналист Алексей Шевченко рассказал в своем блоге «Держи передачу», что белорусский тренер Андрей Скабелка может покинуть Казахстан и возглавить ярославский...
 
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