|
Новым главным тренером ярославского «Локомотива» может стать белорус
Источник материала: Tut.by
Журналист Алексей Шевченко рассказал в своем блоге
«Из известных специалистов в „Локомотив“ сватают Андрея Скабелку и Дэвида Немировски. Тренер „Торпедо“ пока не подписал двухлетний контракт, так как хочет понять, кто будет менеджером. Внутренняя война в клубе никак не закончится. У тренера „Барыса“ другая ситуация. Он не хочет тренировать сборную Казахстана и имеет право отказаться от этой сомнительной нагрузки», — сказал Шевченко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист Алексей Шевченко рассказал в своем блоге «Держи передачу», что белорусский тренер Андрей Скабелка может покинуть Казахстан и возглавить ярославский...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)