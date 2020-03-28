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Угрожая ножом, завладел микроавтобусом. В Минске вводили план «Перехват», чтобы задержать угонщика

28.03.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 марта в Минске вводили план «Перехват», чтобы задержать угонщика микроавтобуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Угрожая ножом, завладел микроавтобусом. В Минске вводили план «Перехват», чтобы задержать угонщика

Все началось на Долгиновском тракте. Пока водитель был в магазине, в салоне оставался пассажир. Угрожая ему ножом, злоумышленник завладел транспортным средством.

Милиции понадобилось полчаса, чтобы задержать угонщика. Выяснилось, что пока по непонятным причинам на преступление пошел 35-летний мужчина. На момент задержания он был изрядно пьян. В крови обнаружено свыше двух промилле алкоголя.

 

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 28 марта в Минске вводили план «Перехват», чтобы задержать угонщика микроавтобуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все началось на...
 
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