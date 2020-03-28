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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более тысячи артефактов подняли с земли археологи на территории Верхнего замка в Полоцке Более тысячи артефактов периода Средневековья подняли с земли археологи на территории Верхнего замка в Полоцке. Сейчас там идут масштабные строительные...

Более тысячи артефактов периода Средневековья подняли с земли археологи на территории Верхнего замка в Полоцке.Сейчас там идут масштабные строительные работы. Бывший больничный городок станет местом размещения кадетского училища. Вместе со строителями работают ученые - в Верхнем замке сохранился нетронутый культурный слой, который достигает шести метров. С наступлением теплой погоды здесь развернется археологическая экспедиция, а пока ученые при помощи лопаты и металлодетектора исследуют землю, что поднимает строительная техника. Последние находки продемонстрировалиЭтот крест - одна из последних находок на территории Верхнего замка в Полоцке. С земли его подняли буквально в понедельник. Автор находки - научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Павел Кенько. Он один из тех, кто сопровождает работу строителей. Крест обнаружил при помощи металлодетектора.Сейчас территория Верхнего замка приобретает новый вид. Корпуса бывшего больничного городка, что пустовали несколько лет подряд, превращают в здания для полоцких кадетов. Место с исторической точки зрения уникальное, поэтому вместе со строителями рядом работают ученые.Именно здесь, на площади перед храмом, собиралось полоцкое вече, чтобы решить важные вопросы государственного управления. Древнее замчище, культурные слои которого достигают 6 метров, хранит память не только о полоцких князях, но и о великих князях литовских, которые считали своим долгом посетить древний и один из могучих городов государства.На каждый интересный артефакт, что попадает в руки археологов, приходят посмотреть строители. Спрашивают у ученых, кому принадлежала находка, для чего использовалась. Рабочий Алексей Калиниченко рассказывает, что ни на одном объекте до этого времени не было работать так интересно, как здесь.С наступлением тепла на строительной площадке развернется масштабная археологическая экспедиция. Перед учеными стоит задача - изучить нетронутые культурные слои. Будет вестись работа по раскрытию фундамента церкви, что находилась на территории замка. Очертания апсиды древнего здания можно увидеть уже сейчас. Уверены, что главные открытия впереди.Параллельно в Полоцке продолжат изучать еще один знаковый объект - Спасо-Преображенскую церковь XII столетия, построенную при жизни преподобной Евфросиньи. Во время предыдущих археологических раскопок около святыни ученые нашли подземный храм-усыпальницу.