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«При такой замечательной погоде можно целый день работать». Как проходит «Неделя леса» в Столбцовском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К акции «Неделя леса» присоединились представители Администрации Президента. Для них провели экскурсию по лесному селекционно-семеноводческому центру в Щомыслице. Здесь ежегодно выращивается почти полмиллиона деревьев.
После пройденного инстуктажа в центре участники акции отправились на посадку деревьев на Столбцовщину. Там в их распоряжении оказалась территория почти в 3 гектара.
Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Игорь Луцкий, генеральный директор СТВ:
Петр Караваев, заместитель начальника главного государственно-правового управления Администрации Президента Беларуси:
Будущий лес создовали неподалеку от музея Якуба Коласа. Представителям Администрации Президента довелось высадить сеянцы с закрытой корневой системой с помощью специальных приспособлений. Это гарантия, что растения обязательно приживутся.
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«При такой замечательной погоде можно целый день работать». Как проходит «Неделя леса» в Столбцовском районе
Новости Беларуси. К акции «Неделя леса» присоединились представители Администрации Президента. Для них провели экскурсию по лесному...
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