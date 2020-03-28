|
Сообщили о минировании. В трёх минских ТЦ эвакуировали людей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В трех минских торговых центрах 28 марта эвакуировали посетителей и сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В милицию после полудня попало сообщение об опасности. В электронном письме были указаны сразу три адреса.
К объектам для обследования территории прибыли саперно-пиротехнические расчеты взрывотехнического центра внутренних войск. Это не первая ложная тревога в 2020 году. Во всех случаях информация об угрозах опасности не подтверждалась.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В трех минских торговых центрах 28 марта эвакуировали посетителей и сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В милицию после...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)