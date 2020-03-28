|
«Наметили ряд мер и будем вносить в правительство». Минстройархитектуры поможет организациям отрасли решить проблемы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Министерство архитектуры и строительства Беларуси на своем официальном сайте начало опрос организаций отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цель – выяснить, с какими трудностями они столкнулись, и выработать меры по их поддержке. Субъекты хозяйствования могут заполнить таблицу, в которой необходимо указать название предприятия, возникшую проблему и предполагаемые пути решения. Заявки будут приниматься до 1 апреля.
Олег Швец, заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:
А 28 марта в Министерстве прошла прямая телефонная линия. Вопросы в основном касались создания безбарьерной городской среды и постановки на учет нуждающихся в жилье.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Наметили ряд мер и будем вносить в правительство». Минстройархитектуры поможет организациям отрасли решить проблемы
Новости Беларуси. Министерство архитектуры и строительства Беларуси на своем официальном сайте начало опрос организаций отрасли, сообщили в программе Новости «24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)