Десять миллионов саженцев за год: посадки уже начались. Ежегодная акция «Неделя леса» стартовала сегодня на Гродненщине

Источник материала: Вороновская газета





До 4 апреля внести свой вклад в сохранение и приумножение зеленых «легких» нашей страны сможет любой желающий.

В нынешнем году акция приурочена к Году малой родины и 75-летию Великой Победы. В рамках акции высадят зеленые аллеи у безымянных могил погибших солдат и у знаковых исторических объектов Гродненщины.





В первый день «Недели леса» в массовой посадке зеленых насаждений приняли участие около двух тысяч гродненцев. На одном из пострадавших от пожара участков леса в Гожском лесничестве, например, волонтеры сегодня высадили сосну. Порода была выбрана не случайно: посадка велась на песчаном пригорке, то есть «легкой» и невлажной почве, а сосна – то растение, которое в этих условиях лучше всего приживается.















– С целью повышения биологического разнообразия и восстановления лесов каждый год мы присоединяемся к акции «Неделе леса», инициатором которой традиционно выступает Министерство лесного хозяйства. Мы, как экологи, не можем остаться в стороне. Для нас это очень важно. Лес – одна из основных экологических систем, важных для биоразнообразия и поддержания экологической ценности зеленых насаждений и в области, и в республике. Поэтому и областной комитет, и территориальные органы принимают участие в акции,– отметил председатель Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Шлык.







Высадка молодых деревьев велась согласно технологии: за каждым коллективом, участвующим в «Неделе леса», был закреплен представитель лесхоза, который показал, как правильно посадить саженец, на какую глубину нужно его помещать и какое расстояние необходимо оставить между деревьями.





– На мой взгляд, самая главная задача акции «Неделя леса» – это популяризация охраны окружающей среды и природы. Чтобы люди приобщились, посмотрели, почувствовали на себе труд лесника. Когда человек посадил лес, то в следующий раз у него скорее всего не возникнет желания разжигать здесь костры и оставлять мусор. Важно «пропитаться» вот таким отношением к лесу. В этом году на «Неделе леса» ожидаем более 5 тысяч волонтеров. Эта акция добровольная, никаких норм для участников нет, – поделился Эдуард Лигер, заместитель генерального директора, главный лесничий ГПЛХО.

За последнее время леса области значительно пострадали от нашествий насекомых-вредителей, ветровалов и пожаров. Весной прошлого года, например, огонь охватил порядка 770 гектаров леса в Гожском лесничестве Гродненского лесхоза.









– Около 570 из них были разработаны. Еще 200 находятся под наблюдением – огонь на этой площади «пробежался» только по верхушкам мха и травяных растений, а деревья остались зелеными и устойчивыми. Поэтому в площадь пожара эти гектары входят, в разработку – нет, – пояснил Эдуард Лигер. – Планируется, что в этом году посадка на этой территории будет произведена на площади около 160 гектаров. Основная причина – лесохозяйственные рекомендации, согласно которым после пожара из оставшихся пеньков идет обильное смолоотделение, что привлекает большое количество разнообразных вредителей. Мы обследовали все территории и сегодня восстанавливаем лес там, где наименьшая вероятность повреждений.







В целом, в 2020 году планируется восстановить леса Гродненщены на площади порядка 3,6 тысячи гектаров, что составит около 10 миллионов саженцев. Главным посадочным материалом станут хвойные насаждения, такие как сосна и ель, а также дуб, клен, ясень, береза, липа и бук.









– Бук – растение более южных районов произрастания. В этом году со своей плантации, кстати, единственной в Беларуси, мы собрали неплохой урожай этой лесообразующей породы. И во время акции происходит высев семян в кассеты с закрытой корневой системой, – рассказал Эдуард Лигер. – Мы практические не создаем чистых насаждений. 96% – это смешанные леса. Такие насаждения отличаются большей устойчивостью не только к вредителям, но и разным стихийным явлениям. Плюс мы создаем полосы до 2,8 метров в ширину и противопожарные разрывы до 20 метров, где не высаживаем никакие растения.







К слову, в лес сеянцы попадают не сразу. В течение двух лет они растут в питомниках. Прополки, полив, подкормки… Лесоводы прилагают максимум усилий к тому, чтобы каждый сеянец был качественным и обладал высокой приживаемостью.

Диана СИДОРКЕВИЧ

Фото: Артема ТУРЛАЯ https://grodnonews.by/