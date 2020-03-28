ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Десять миллионов саженцев за год: посадки уже начались. Ежегодная акция «Неделя леса» стартовала сегодня на Гродненщине

28.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Десять миллионов саженцев за год: посадки уже начались. Ежегодная акция «Неделя леса» стартовала сегодня на Гродненщине

До 4 апреля внести свой вклад в сохранение и приумножение зеленых «легких» нашей страны сможет любой желающий.

В нынешнем году акция приурочена к Году малой родины и 75-летию Великой Победы. В рамках акции высадят зеленые аллеи у безымянных могил погибших солдат и у знаковых исторических объектов Гродненщины.  

Десять миллионов саженцев за год: посадки уже начались. Ежегодная акция «Неделя леса» стартовала сегодня на Гродненщине

В первый день «Недели леса»  в массовой посадке зеленых насаждений приняли участие около двух тысяч гродненцев. На одном из пострадавших от пожара участков леса в Гожском лесничестве, например, волонтеры сегодня высадили сосну. Порода была выбрана не случайно: посадка велась на песчаном пригорке, то есть «легкой» и невлажной почве, а сосна – то растение, которое в этих условиях лучше всего приживается.

Десять миллионов саженцев за год: посадки уже начались. Ежегодная акция «Неделя леса» стартовала сегодня на Гродненщине
Десять миллионов саженцев за год: посадки уже начались. Ежегодная акция «Неделя леса» стартовала сегодня на Гродненщине

Десять миллионов саженцев за год: посадки уже начались. Ежегодная акция «Неделя леса» стартовала сегодня на Гродненщине

Десять миллионов саженцев за год: посадки уже начались. Ежегодная акция «Неделя леса» стартовала сегодня на Гродненщине

– С целью повышения биологического разнообразия и восстановления лесов каждый год мы присоединяемся к акции «Неделе леса», инициатором которой традиционно выступает Министерство лесного хозяйства. Мы, как экологи, не можем остаться в стороне. Для нас это очень важно. Лес – одна из основных экологических систем, важных для биоразнообразия и поддержания экологической ценности зеленых насаждений и в области, и в республике. Поэтому и областной комитет, и территориальные органы принимают участие в акции,– отметил председатель Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Шлык.

Десять миллионов саженцев за год: посадки уже начались. Ежегодная акция «Неделя леса» стартовала сегодня на Гродненщине
Десять миллионов саженцев за год: посадки уже начались. Ежегодная акция «Неделя леса» стартовала сегодня на Гродненщине

Высадка молодых деревьев велась согласно технологии: за каждым коллективом, участвующим в «Неделе леса», был закреплен представитель лесхоза, который показал, как правильно посадить саженец, на какую глубину нужно его помещать и какое расстояние необходимо оставить между деревьями. 

Десять миллионов саженцев за год: посадки уже начались. Ежегодная акция «Неделя леса» стартовала сегодня на Гродненщине

– На мой взгляд, самая главная задача акции «Неделя леса» – это популяризация охраны окружающей среды и природы. Чтобы люди приобщились, посмотрели, почувствовали на себе труд лесника. Когда человек посадил лес, то в следующий раз у него скорее всего не возникнет желания разжигать здесь костры и оставлять мусор. Важно «пропитаться» вот таким отношением к лесу. В этом году на «Неделе леса» ожидаем более 5 тысяч волонтеров. Эта акция добровольная, никаких норм для участников нет, – поделился Эдуард Лигер, заместитель генерального директора, главный лесничий ГПЛХО.

За последнее время леса области значительно пострадали от нашествий насекомых-вредителей, ветровалов и пожаров. Весной прошлого года, например, огонь охватил порядка 770 гектаров леса в Гожском лесничестве Гродненского лесхоза.

Десять миллионов саженцев за год: посадки уже начались. Ежегодная акция «Неделя леса» стартовала сегодня на Гродненщине
Десять миллионов саженцев за год: посадки уже начались. Ежегодная акция «Неделя леса» стартовала сегодня на Гродненщине
Десять миллионов саженцев за год: посадки уже начались. Ежегодная акция «Неделя леса» стартовала сегодня на Гродненщине

– Около 570 из них были разработаны. Еще 200 находятся под наблюдением – огонь на этой площади «пробежался» только по верхушкам мха и травяных растений, а деревья остались зелеными и устойчивыми. Поэтому в площадь пожара эти гектары входят, в разработку – нет, – пояснил Эдуард Лигер. –  Планируется, что в этом году посадка на этой территории будет произведена на площади около 160 гектаров. Основная причина – лесохозяйственные рекомендации, согласно которым после пожара из оставшихся пеньков идет обильное смолоотделение, что привлекает большое количество разнообразных вредителей. Мы обследовали все территории и сегодня восстанавливаем лес там, где наименьшая вероятность повреждений.

Десять миллионов саженцев за год: посадки уже начались. Ежегодная акция «Неделя леса» стартовала сегодня на Гродненщине

В целом, в 2020 году планируется восстановить леса Гродненщены на площади порядка 3,6 тысячи гектаров, что составит около 10 миллионов саженцев. Главным посадочным материалом станут хвойные насаждения, такие как сосна и ель, а также  дуб, клен, ясень, береза, липа и бук.

Десять миллионов саженцев за год: посадки уже начались. Ежегодная акция «Неделя леса» стартовала сегодня на Гродненщине
Десять миллионов саженцев за год: посадки уже начались. Ежегодная акция «Неделя леса» стартовала сегодня на Гродненщине
Десять миллионов саженцев за год: посадки уже начались. Ежегодная акция «Неделя леса» стартовала сегодня на Гродненщине

– Бук – растение более южных районов произрастания. В этом году со своей плантации, кстати, единственной в Беларуси, мы собрали неплохой урожай этой лесообразующей породы. И во время акции происходит высев семян в кассеты с закрытой корневой системой, – рассказал Эдуард Лигер. – Мы практические не создаем чистых насаждений. 96% – это смешанные леса. Такие насаждения отличаются большей устойчивостью не только к вредителям, но и разным стихийным явлениям. Плюс мы создаем полосы до 2,8 метров в ширину и противопожарные разрывы до 20 метров, где не высаживаем никакие растения.

Десять миллионов саженцев за год: посадки уже начались. Ежегодная акция «Неделя леса» стартовала сегодня на Гродненщине

К слову, в лес сеянцы попадают не сразу. В течение двух лет они растут в питомниках. Прополки, полив, подкормки… Лесоводы прилагают максимум усилий к тому, чтобы каждый сеянец был качественным и обладал высокой приживаемостью.

#неделя леса #новости гродно
Диана СИДОРКЕВИЧ
Фото: Артема ТУРЛАЯ
https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До 4 апреля внести свой вклад в сохранение и приумножение зеленых «легких» нашей страны сможет любой желающий. В нынешнем году акция приурочена к Году малой родины...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы переводят деньги на поддержку медиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика