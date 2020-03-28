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Мужчина позвонил «101» и сообщил, что готовится к самоубийству, после чего прыгнул с моста

28.03.2020 17:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина позвонил «101» и сообщил, что готовится к самоубийству, после чего прыгнул с моста

ПРЫЖОК В НЕИЗВЕСТНОСТЬ. Жлобин. В МЧС позвонил мужчина, назвал имя и фамилию и довольно спокойно добавил, что намерен броситься с автомобильного моста в реку Днепр. Диспетчер ничего не успел сказать. Звонивший прервал разговор.

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Теги: Новости
 
 
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ПРЫЖОК В НЕИЗВЕСТНОСТЬ. Жлобин. В МЧС позвонил мужчина, назвал имя и фамилию и довольно спокойно добавил, что намерен броситься с автомобильного моста в реку Днепр....
 
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