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Мужчина позвонил «101» и сообщил, что готовится к самоубийству, после чего прыгнул с моста
Источник материала: ОНТ
ПРЫЖОК В НЕИЗВЕСТНОСТЬ. Жлобин. В МЧС позвонил мужчина, назвал имя и фамилию и довольно спокойно добавил, что намерен броситься с автомобильного моста в реку Днепр. Диспетчер ничего не успел сказать. Звонивший прервал разговор.
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ПРЫЖОК В НЕИЗВЕСТНОСТЬ. Жлобин. В МЧС позвонил мужчина, назвал имя и фамилию и довольно спокойно добавил, что намерен броситься с автомобильного моста в реку Днепр....
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