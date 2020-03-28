Мужчина позвонил «101» и сообщил, что готовится к самоубийству, после чего прыгнул с моста

Источник материала: ОНТ

ПРЫЖОК В НЕИЗВЕСТНОСТЬ. Жлобин. В МЧС позвонил мужчина, назвал имя и фамилию и довольно спокойно добавил, что намерен броситься с автомобильного моста в реку Днепр. Диспетчер ничего не успел сказать. Звонивший прервал разговор.

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