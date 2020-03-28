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Берегите лес от пожара

29.03.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Лесные пожары – настоящее бедствие. Они наносят немалый вред и природе, и человеку, а оставаться в стороне, заметив возгорание в лесу, опасно для жизни. Даже если кажется, что вас это не касается.

Берегите лес от пожара

Огонь в экосистемах может распространиться на ближайшие населенные пункты и вызвать возгорания зданий и сооружений, деревянных мостов и других строений, также лесные пожары приводят к повреждениям воздушных линий электропередачи и связи.

Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить его сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя. Однако подождите и убедитесь, что трава или подстилка действительно не тлеют, иначе огонь может появиться вновь.

Если пожар достаточно масштабный, постарайтесь как можно быстрее сообщить о нем в лесное хозяйство или МЧС. Принимая первичную информацию (адрес, что и где горит), диспетчер, не прерывая разговора с абонентом, направляет боевые расчеты. В пути следования спасатели получают дополнительную информацию, которая поможет определить примерную схему действий. Соответственно, чем больше информации диспетчер получит и передаст, тем быстрее будет ликвидирован пожар. Находясь вблизи пожара, учитывайте степень риска для собственного здоровья.

Даже брошенный окурок или спичка на обочину из окна автомобиля могут привести к серьезным последствиям.

 
 
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Лесные пожары – настоящее бедствие. Они наносят немалый вред и природе, и человеку, а оставаться в стороне, заметив возгорание в
 
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