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Девушка из пекарни угостила пирожками врачей, которые приехали на вызов неподалёку

28.03.2020 18:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

О случае поведали сами медики, поблагодарили в соцсетях неизвестную девушку, которая догнала их и передала пакет с пирожками.

Девушка из пекарни угостила пирожками врачей, которые приехали на вызов неподалёку

- Здравствуйте! Сегодня нашу бригаду скорой медицинской помощи, когда мы выходили из дома неподалеку, догнала девушка из этой пекарни и вручила нам пакет пирожков со словами "Держите, ребят, вы наверное устали очень!" Девушка, милая, спасибо Вам большое!

Девушка из пекарни угостила пирожками врачей, которые приехали на вызов неподалёку

Согласитесь - как же немного нужно, чтобы быть просто человеком и уважать людей, которые заботятся о нашем здоровье и всегда готовы прийти на помощь.

 
 
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  О случае поведали сами медики, поблагодарили в соцсетях неизвестную девушку, которая догнала их и передала пакет с пирожками. - Здравствуйте! Сегодня нашу...
 
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