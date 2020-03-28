Девушка из пекарни угостила пирожками врачей, которые приехали на вызов неподалёку

Источник материала: Виртуальный Брест

О случае поведали сами медики, поблагодарили в соцсетях неизвестную девушку, которая догнала их и передала пакет с пирожками.





- Здравствуйте! Сегодня нашу бригаду скорой медицинской помощи, когда мы выходили из дома неподалеку, догнала девушка из этой пекарни и вручила нам пакет пирожков со словами "Держите, ребят, вы наверное устали очень!" Девушка, милая, спасибо Вам большое!





Согласитесь - как же немного нужно, чтобы быть просто человеком и уважать людей, которые заботятся о нашем здоровье и всегда готовы прийти на помощь.