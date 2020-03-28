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Девушка из пекарни угостила пирожками врачей, которые приехали на вызов неподалёку
28.03.2020 18:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
О случае поведали сами медики, поблагодарили в соцсетях неизвестную девушку, которая догнала их и передала пакет с пирожками.
Согласитесь - как же немного нужно, чтобы быть просто человеком и уважать людей, которые заботятся о нашем здоровье и всегда готовы прийти на помощь.
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