|
Доктор Лукашенко опять всех "лечит": «Хоккей – лучшее антивирусное лекарство»
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко сообщил, что не боится вирусов, когда играет в хоккей.
– Можно сказать, что никакие вирусы на ваш график не влияют. Мы сразу видим подтверждение. Можно сказать, что война войной, а хоккей по расписанию?
– Нет! Надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях.
– А есть что-то, что вообще вас может остановить от выхода на лед?
– Меня?
– Да.
– А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю! Здесь нет вирусов никаких (показывает на ледовую коробку – Tribuna.com). Вот ты же не заметила, что они летают?
– Нет.
– И я тоже не вижу! Это холодильник, это самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, а особенно лед, – это самое настоящее антивирусное лекарство, – сказал Лукашенко в эфире
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко сообщил, что не боится вирусов, когда играет в хоккей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)