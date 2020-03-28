



– Можно сказать, что никакие вирусы на ваш график не влияют. Мы сразу видим подтверждение. Можно сказать, что война войной, а хоккей по расписанию?





– Нет! Надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях.





– А есть что-то, что вообще вас может остановить от выхода на лед?





– Меня?





– Да.





– А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю! Здесь нет вирусов никаких (показывает на ледовую коробку – Tribuna.com). Вот ты же не заметила, что они летают?





– Нет.



