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Доктор Лукашенко опять всех "лечит": «Хоккей – лучшее антивирусное лекарство»

28.03.2020 18:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко сообщил, что не боится вирусов, когда играет в хоккей.


– Можно сказать, что никакие вирусы на ваш график не влияют. Мы сразу видим подтверждение. Можно сказать, что война войной, а хоккей по расписанию?

– Нет! Надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

– А есть что-то, что вообще вас может остановить от выхода на лед?

– Меня?

– Да.

– А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю! Здесь нет вирусов никаких (показывает на ледовую коробку – Tribuna.com). Вот ты же не заметила, что они летают?

– Нет.

– И я тоже не вижу! Это холодильник, это самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, а особенно лед, – это самое настоящее антивирусное лекарство, – сказал Лукашенко в эфире ОНТ.
 
 
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Александр Лукашенко сообщил, что не боится вирусов, когда играет в хоккей.
 
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