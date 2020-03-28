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Лукашенко: лучше умереть стоя, чем жить на коленях

28.03.2020 18:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, по его мнению, лучше умереть стоя, чем жить на коленях, передает госагентство БелТА.

"Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам телеканала ОНТ во время состоявшегося сегодня хоккейного матча", - передает госагентство.

Таким образом президент отреагировал на слова о том, что никакие вирусы не влияют на его график.

Журналисты спросили президента: может ли что-то остановить его от выхода на лед. "А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю... Здесь нет вирусов никаких. Это холодильник (ледовая площадка - ИФ). Самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед (ничего нет). Антивирусное лекарство, самое настоящее", - сказал Лукашенко.

Как сообщалось, президент вместе с младшим сыном Николаем в субботу играли в хоккей. Команда президента победила и вышла в финал XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, по его мнению, лучше умереть стоя, чем жить на коленях, передает госагентство БелТА.
 
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