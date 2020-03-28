Лукашенко: лучше умереть стоя, чем жить на коленях

"Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам телеканала ОНТ во время состоявшегося сегодня хоккейного матча", - передает госагентство.





Таким образом президент отреагировал на слова о том, что никакие вирусы не влияют на его график.





Журналисты спросили президента: может ли что-то остановить его от выхода на лед. "А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю... Здесь нет вирусов никаких. Это холодильник (ледовая площадка - ИФ). Самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед (ничего нет). Антивирусное лекарство, самое настоящее", - сказал Лукашенко.





Как сообщалось, президент вместе с младшим сыном Николаем в субботу играли в хоккей. Команда президента победила и вышла в финал XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.



