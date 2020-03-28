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Возраст административной ответственности в Беларуси хотят повысить с 14 до 16 лет

28.03.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Межведомственная экспертная комиссия по разработке новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) рассматривает поступившее предложение о повышении возраста, при котором наступает административная ответственность, с 14 до 16 лет.

"По некоторым из предлагаемых к нормативному закреплению новаций существуют различные точки зрения, каждая из которых заслуживает внимания. Яркими примерами можно назвать: инициативу об установлении ответственности за неуважение к педагогу и повышение возраста административной ответственности с 14 до 16 лет", - говорится в сообщении на Национальном правом интернет-портале

"Разработчиками отмечено, что все эти точки зрения имеют право на жизнь, окончательное решение по данным инициативам будет принято комиссией", - отмечается в публикации. 

Сообщается также, что комиссия рассматривает предложения по декриминализации ряда уголовных статей. В частности, обсуждается возможность декриминализации незаконного распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах субъекта хозяйствования (статья 234 УК), самовольного занятия земельного участка (статья 386 УК). Также прорабатывается вопрос декриминализации незаконного ношения холодного оружия. 

Как сообщалось, в декабре 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко поручил к июлю 2020 года подготовить масштабное изменение законодательства об административных правонарушениях с последующим пятилетним мораторием на его корректировку.
 
 
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Межведомственная экспертная комиссия по разработке новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) рассматривает поступившее предложение о...
 
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