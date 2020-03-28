ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США, чтобы не пла тить налоги двум странам

28.03.2020 19:02 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США, чтобы не пла тить налоги двум странам

Герцоги Сассекские прибыли в Лос-Анджелес до закрытия границ на частном самолете со своим 10-месячным ребенком. Оказалось, что у пары были материальные поводы для переезда, сообщает The Sun.

Оказалось, что пара не захотела платить налоги в двух странах. Меган и Гарри объяснили, что получение рабочей визы в Канаде – трудоёмкий процесс. У Маркл американский паспорт, поэтому ее доходы облагаются налогами и в США, и в Канаде.

Также на решение переехать в США повлиял отказ правительства Канады оплачивать расходы пары на их охрану. Поэтому герцоги Сассекские решили остаться в Голливуде и платить налоги только США.

Фото: Royal Navy

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Герцоги Сассекские прибыли в Лос-Анджелес до закрытия границ на частном самолете со своим 10-месячным ребенком. Оказалось, что у пары были материальные поводы для...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Дни птиц в Бресте». Хотите с расстояния вытянутой руки заглянуть в дупло дятла?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика