Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США, чтобы не пла тить налоги двум странам

Источник материала: ОНТ

Герцоги Сассекские прибыли в Лос-Анджелес до закрытия границ на частном самолете со своим 10-месячным ребенком. Оказалось, что у пары были материальные поводы для переезда, сообщает The Sun.

Оказалось, что пара не захотела платить налоги в двух странах. Меган и Гарри объяснили, что получение рабочей визы в Канаде – трудоёмкий процесс. У Маркл американский паспорт, поэтому ее доходы облагаются налогами и в США, и в Канаде.

Также на решение переехать в США повлиял отказ правительства Канады оплачивать расходы пары на их охрану. Поэтому герцоги Сассекские решили остаться в Голливуде и платить налоги только США.

Фото: Royal Navy

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