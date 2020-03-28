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Домашняя маска для лица весной. Всего три простых ингредиента

28.03.2020 19:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

После зимы наша кожа претерпевает неприятные изменения. На ней сказываются перепады температур, ветер и сухой воздух. Как ухаживать за кожей весной, рассказали в программе «Плюс-минус».

Домашняя маска для лица весной. Всего три простых ингредиента

Светлана Фирсова, косметолог-эстетист:
Весна – прекрасная пора года. Но, к сожалению, наша кожа особенно страдает в это время, поскольку за время зимнего периода она пересушена, она становится сразу же очень чувствительна и, конечно же, не так увлажнена, как в летний период. Поэтому предлагаю не забывать про уходы. И, самое главное, добавлять ещё дополнительный уход – такие, как сыворотка, крема. Если у вас более сухая кожа, дегидрирована, истощена, тонкая, то, конечно же, должны быть более такие плотные текстуры кремов. Если кожа возрастная, то, конечно же, помимо того, что там есть чувствительность и сухость, нужен тургор, нужен лифтинг. Можно придумать и в домашних условиях, помимо кремовых текстур, какие-то свои домашние маски.

Одна из универсальных масок – на основе одного банана, одного желтка и можно добавить чайную ложку оливкового масла. Всё это взбить. Получится такая кашицеобразная смесь. И нанести её достаточно таким плотным слоем, можно повторить ещё один слой. И подержать 20-30 минут. Затем смыть тёплой водичкой, пропитать всё это тоником, нанести сыворотку и крем, который есть у вас уходовый, которым всегда пользуетесь.

Люди в материале: Светлана Фирсова

 
 
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После зимы наша кожа претерпевает неприятные изменения. На ней сказываются перепады температур, ветер и сухой воздух. Как ухаживать за кожей весной, рассказали в...
 
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