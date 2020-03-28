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Какими будут апрель и май? Народные приметы на неделю с 30 марта по 5 апреля
Источник материала: СТВ
30 марта – Алексей Тёплый. В это время пчеловоды уже доставали из хранения ульи. Следили и за погодой. Если в этот день тепло, то апрель, и май тоже будут тёплыми, рассказали в программе
2 апреля – день Фотиньи Колодезницы. По приметам судили о погоде и об урожае. Дождь пошёл – по осени будет много грибов. Днём жарко, а ночью холодно – ближайшие дни будут погожими.
3 апреля – Кирилл Катаник. Предки заметили, если у восходящего солнца лучи жёлтые – жди хорошей погоды. Синие облака – к теплу и дождю.
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30 марта – Алексей Тёплый. В это время пчеловоды уже доставали из хранения ульи. Следили и за погодой. Если в этот день тепло, то апрель, и май тоже будут тёплыми,...
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