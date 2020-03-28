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В Москве +1, в Киеве +6. Погода в Европе на неделю с 30 марта по 5 апреля
Источник материала: СТВ
В Париже синоптики обещают пасмурную погоду и +4. На два градуса теплее в Вене, рассказали в программе
В Мадриде ожидается +8 и облачно с прояснениями. Столбик термометра в Риме покажет +14. В два раза прохладнее и дожди прогнозируют в Анкаре.
+11 и облачно с прояснениями будет в Софии. В Афинах ожидается +14 и пасмурная погода. +2 и облачно будет в Прибалтике.
На градус выше в Варшаве. Обойдётся без дождей и в Киеве. В Москве обещают мокрый снег и всего +1.
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В Париже синоптики обещают пасмурную погоду и +4. На два градуса теплее в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус». В Мадриде ожидается +8 и облачно с...
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