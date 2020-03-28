ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Москве +1, в Киеве +6. Погода в Европе на неделю с 30 марта по 5 апреля

28.03.2020 19:14 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают пасмурную погоду и +4.  На два градуса теплее в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус»

В Москве +1, в Киеве +6. Погода в Европе на неделю с 30 марта по 5 апреля

В Мадриде ожидается +8 и облачно с прояснениями. Столбик термометра в Риме покажет +14. В два раза прохладнее и дожди прогнозируют в Анкаре.

В Москве +1, в Киеве +6. Погода в Европе на неделю с 30 марта по 5 апреля

+11 и облачно с прояснениями будет в Софии. В Афинах ожидается +14 и пасмурная погода. +2 и облачно будет в Прибалтике.

Зима возвращается. Синоптики рассказали о погоде на неделю

На градус выше в Варшаве. Обойдётся без дождей и в Киеве. В Москве обещают мокрый снег и всего +1.

В Москве +1, в Киеве +6. Погода в Европе на неделю с 30 марта по 5 апреля

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Париже синоптики обещают пасмурную погоду и +4.  На два градуса теплее в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус».  В Мадриде ожидается +8 и облачно с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зима возвращается. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика