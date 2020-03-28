|
Зима возвращается. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
Синоптики предупреждают: грядёт похолодание. Дождь и мокрый снег – спутники белорусов в ближайшие дни, рассказали в программе
Александр Лазутин, инженер-синоптик Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптики предупреждают: грядёт похолодание. Дождь и мокрый снег – спутники белорусов в ближайшие дни, рассказали в программе «Плюс-минус». В начале недели...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)