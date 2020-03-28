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Зима возвращается. Синоптики рассказали о погоде на неделю

28.03.2020 19:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Синоптики предупреждают: грядёт похолодание. Дождь и мокрый снег – спутники белорусов в ближайшие дни, рассказали в программе «Плюс-минус». В начале недели погоду в стране будет определять неустойчивая холодная воздушная маса с северо-запада Европы. А юго-восток Беларуси окажется во фронтальном разделе. А уже к середине недели, преимущественно по северу страны, скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря.

Зима возвращается. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Александр Лазутин, инженер-синоптик Белгидромета:
Конец марта –  будет погода неустойчивая. С северными потоками к нам придёт после выходных резкое похолодание. Пройдёт по республике местами мокрый снег. Похолодание будет сопровождаться порывистым ветром. С понедельника на вторник температура воздуха ночью по республике опустится до -3 -9 градусов. В дневное время не превысит по стране от 0 до +5. Более-менее погода начнёт устанавливаться во второй половине недели. Северные потоки будут меняться на западные, с Атлантического океана, и погода станет помягче, и немного потеплеет.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Зима возвращается. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Зима возвращается. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Зима возвращается. Синоптики рассказали о погоде на неделю
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Зима возвращается. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Зима возвращается. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Зима возвращается. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Люди в материале: Александр Лазутин

 
 
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Синоптики предупреждают: грядёт похолодание. Дождь и мокрый снег – спутники белорусов в ближайшие дни, рассказали в программе «Плюс-минус». В начале недели...
 
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