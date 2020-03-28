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Как просто поддержать иммунитет? 5 специй с антибактериальными свойствами

28.03.2020 20:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как просто поддержать иммунитет? 5 специй с антибактериальными свойствами

Добавляя в блюда специи, можно не только усилить вкус пищи, но и дополнительно себя обезопасить в сезон инфекционных заболеваний. Ведь некоторые пряности обладают отличными антибактериальными свойствами. Вот самые лучшие из них:

1. Тимьян.

В тимьяновом масле содержится тинол, который обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Также в его состав входит комплекс витаминов и кислот, которые помогают поддерживать иммунитет. Чаще всего тимьян, или чабрец, добавляют в чай. Для полноты вкуса и максимума полезных свойств в чай можно добавить лимон.


2. Гвоздика

Гвоздика содержит огромное количество витаминов: А, С, Е, К, группы В и даже омега-3 и -6. Также эта пряность обладает бактерицидными и противогрибковыми свойствами. Часто гвоздику добавлют в глинтвейн, чай, кофе или для приготовления мясных блюд.


3. Шафран

Шафран способен выводить из организма различные токсины. Часто его используют для отваров. Например, для растворения камней в почках шафран добавляют в молоко с медом. Кстати, шафран не терпит в блюдах других специй. Поэтому при его употреблении лучше от других пряностей воздержаться.


4. Имбирь

Имбирь содержит огромное количество магния, благодаря чему токсины выводятся из организма. Часто имбирь употребляют во время эпидемий гриппа и ОРВИ. Его можно добавлять в чай, глинтвейн, компоты. Также эскперты советуют отдать предпочтение свежему продукту, чем сухому, так как в нем больше полезных веществ.


5. Корица.

Корица отлично поддерживает иммунитет. Однако зачастую корицу путают с другим продуктом – кассией, которая противоположна по свойствам. Правильная корица стоит дороже и должна быть цейлонского производства, а не китайского. Корица хороша в горячих напитках и выпечке.


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Добавляя в блюда специи, можно не только усилить вкус пищи, но и дополнительно себя обезопасить в сезон инфекционных заболеваний. Ведь некоторые пряности обладают...
 
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