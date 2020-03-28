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Половина пляжей может исчезнуть на планете к концу века
Источник материала: СТВ
Через 80 лет на планете может исчезнуть половина пляжей, заявляют учёные исследовательского центра Еврокомиссии. Песчаные береговые линии разрушаются из-за изменения климата, рассказали в программе
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Через 80 лет на планете может исчезнуть половина пляжей, заявляют учёные исследовательского центра Еврокомиссии. Песчаные береговые линии разрушаются из-за...
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