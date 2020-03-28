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Половина пляжей может исчезнуть на планете к концу века

28.03.2020 20:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Через 80 лет на планете может исчезнуть половина пляжей, заявляют учёные исследовательского центра Еврокомиссии. Песчаные береговые линии разрушаются из-за изменения климата, рассказали в программе «Плюс-минус». Сильные ветра, ураганы и рост уровня моря могут привести к эрозии берегов более чем на 100 метров вглубь. По прогнозам, в Австралии будут разрушены более 12 тыс. км пляжей. Кроме того, под угрозой Чили, США, Аргентина, Мексика, Китай, Канада и Иран.

Половина пляжей может исчезнуть на планете к концу века

Источник фото: pixabay.com

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Через 80 лет на планете может исчезнуть половина пляжей, заявляют учёные исследовательского центра Еврокомиссии. Песчаные береговые линии разрушаются из-за...
 
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