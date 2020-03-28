|
Какой для рассады, а какой для овощей на балконе? Выбираем субстрат
Источник материала: СТВ
Как выбрать грунт для рассады? Эксперты уверяют: нет ничего лучше, чем субстраты. Ведь такая земля «прощает» некоторые ошибки ухода. Какие бывают субстраты, рассказали в программе
Анна Пашкевич, заведующая сектором бобовых овощных культур РУП «Институт овощеводства»:
Органо-минеральные субстраты, как правило, состоят из торфа или кокоса, но содержат в себе минеральные грануляты. Подойдут для балконного выращивания, цикл производства овощей которого составляет порядка трёх месяцев. Минеральные субстраты – это перлиты, вермикулиты, цеолиты различных фракций. Такой вид субстратов вам идеально подойдёт, если вы выращиваете ваши растения на водной или воздушной основе. Залог вашего будущего урожая – это грамотно подобранный субстрат.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как выбрать грунт для рассады? Эксперты уверяют: нет ничего лучше, чем субстраты. Ведь такая земля «прощает» некоторые ошибки ухода. Какие бывают субстраты,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)