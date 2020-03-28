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Какой для рассады, а какой для овощей на балконе? Выбираем субстрат

28.03.2020 20:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как выбрать грунт для рассады? Эксперты уверяют: нет ничего лучше, чем субстраты. Ведь такая земля «прощает» некоторые ошибки ухода. Какие бывают субстраты, рассказали в программе «Плюс-минус».

Какой для рассады, а какой для овощей на балконе? Выбираем субстрат

Анна Пашкевич, заведующая сектором бобовых овощных культур РУП «Институт овощеводства»:
Для того, чтобы получить хороший урожай, необходимо подобрать подходящий субстрат, который является основой продуктивности, цветения и завязи ваших растений. Субстраты призваны для того, чтобы заменить почву растениям. Их делят на три группы: органические, органо-минеральные и минеральные.

Органические субстраты, к которым, например, относят торфяной, кокосовый, древесную кору либо опилки, отлично подойдут для выращивания рассады, пикировки и дальнейшей выгонки ваших сеянцев в саженцы.

Органо-минеральные субстраты, как правило, состоят из торфа или кокоса, но содержат в себе минеральные грануляты. Подойдут для балконного выращивания, цикл производства овощей которого составляет порядка трёх месяцев. Минеральные субстраты – это перлиты, вермикулиты, цеолиты различных фракций. Такой вид субстратов вам идеально подойдёт, если вы выращиваете ваши растения на водной или воздушной основе. Залог вашего будущего урожая – это грамотно подобранный субстрат.

Люди в материале: Анна Пашкевич

 
 
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Как выбрать грунт для рассады? Эксперты уверяют: нет ничего лучше, чем субстраты. Ведь такая земля «прощает» некоторые ошибки ухода. Какие бывают субстраты,...
 
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