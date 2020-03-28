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МИД создал на сайте раздел для белорусов, которым нужна помощь для возвращения на родину

28.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

МИД создал на сайте раздел для белорусов, которым нужна помощь для возвращения на родину

На сайте Министерства иностранных дел появился раздел для белорусов, которые нуждаются в помощи для возвращения на родину, сообщает БЕЛТА.

Во многих странах продолжают действовать различные ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения вирусной инфекции COVID-19. Из-за этого на родину не могут вернуться многие граждане, в том числе и белорусы.

Чтобы обобщить информацию о тех, кто нуждается в помощи, и получить конкретные сведения для оказания им поддержки, МИД разместил на своем сайте специальную форму. Страница доступна по адресу http://mfa.gov.by/ministry/conv/gohome/.

МИД создал на сайте раздел для белорусов, которым нужна помощь для возвращения на родину

Белорусам, попавшим в беду, предлагается заполнить информацию о себе, своем местонахождении, наличии либо отсутствии билетов и визы. Все заявки будут обрабатываться Министерством иностранных дел.

https://www.belta.by/

 
 
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На сайте Министерства иностранных дел появился раздел для белорусов, которые нуждаются в помощи для возвращения на родину, сообщает БЕЛТА. Во многих странах...
 
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