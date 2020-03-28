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«Мы, возможно, лучше подготовились и выглядели свежее». БГК победил СКА и выбился в лидеры ЧБ по гандболу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минский СКА и брестский БГК 28 марта встречались в рамках чемпионата Беларуси по гандболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эта была пятая встреча между командами в этом турнире.
Для армейцев это был настоящий «матч жизни», ведь в случае поражения команда Игоря Папруги имела бы призрачные шансы на победу в чемпионате. К тому же главком минчан не смог рассчитывать на некоторых лидеров своей команды – Сергея Шиловича и Алексея Кишова. У обоих травмы.
Уже после первого тайма БГК добыл себе комфортное преимущество в плюс семь мячей. Во второй части поединка подопечные Рауля Алонсо просто удерживали добытый перевес до финальной сирены. Победа за мешковцами – 40:32. Самым результативным игроком стал правый крайний БГК Марко Панич. У него 8 точных бросков.
Никита Вайлупов, игрок ГК «БГК им. Мешкова»:
Максим Баранов, игрок ГК «БГК им. Мешкова»:
БГК набрал 44 очка и выбился в единоличные лидеры чемпионата. Причем брестчане в отличие от СКА сыграли на два матча меньше. Армейцы с 42 баллами на второй строчке. Шестая игра в чемпионате между командами состоится в Бресте 15 мая.
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«Мы, возможно, лучше подготовились и выглядели свежее». БГК победил СКА и выбился в лидеры ЧБ по гандболу
Новости Беларуси. Минский СКА и брестский БГК 28 марта встречались в рамках чемпионата Беларуси по гандболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эта была пятая...
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