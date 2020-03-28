Чемпионат Беларуси по футболу: брестское «Динамо» победило «Слуцк»

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по футболу продолжается второй тур. Сегодня брестское «Динамо» добилось победы над «Слуцком» — 1:0.

Жодинское «Торпедо»-БелАЗ с таким же счётом оказалось сильнее бобруйской «Белшины». Победу своему клубу принес Валерий Горбачик. У команды Юрия Пунтуса – две победы на старте чемпионата.

В Бресте «Рух» не устоял перед «Энергетиком»-БГУ. Минимальная победа минчан — 1:0. Гол провёл Даниил Мирошников. У «Энергетика» также второй успех.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram