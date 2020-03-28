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Чемпионат Беларуси по футболу: брестское «Динамо» победило «Слуцк»
Источник материала: ОНТ
В чемпионате Беларуси по футболу продолжается второй тур. Сегодня брестское «Динамо» добилось победы над «Слуцком» — 1:0.
Жодинское «Торпедо»-БелАЗ с таким же счётом оказалось сильнее бобруйской «Белшины». Победу своему клубу принес Валерий Горбачик. У команды Юрия Пунтуса – две победы на старте чемпионата.
В Бресте «Рух» не устоял перед «Энергетиком»-БГУ. Минимальная победа минчан — 1:0. Гол провёл Даниил Мирошников. У «Энергетика» также второй успех.
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В чемпионате Беларуси по футболу продолжается второй тур. Сегодня брестское «Динамо» добилось победы над «Слуцком» — 1:0. Жодинское «Торпедо»-БелАЗ с таким же...
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