ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Это - «Оскар»! Пьяный мужчина в Минске угнал микроавтобус, ради покататься

28.03.2020 20:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Минске пьяный мужчина, угрожая ножом пассажиру, угнал микроавтобус. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Днем 28 марта в милицию обратился мужчина и сообщил, что на Долгиновском тракте неизвестный, угрожая ножом, завладел его микроавтобусом Volkswagen и уехал в сторону микрорайона «Новинки», пишет auto.tut.by
По данным следствия, неизвестный подошел к автомобилю, в котором находился пассажир, и потребовал от того пересесть на переднее сиденье. Последний вышел из микроавтобуса, а злоумышленник завел транспортное средство и уехал. Водитель в это время находился в магазине.

В городе ввели спецплан «Перехват» и через полчаса на улице Павлины Меделки угонщика задержали. Им оказался 35-летний минчанин. Мужчина был пьян — 2,14 промилле алкоголя.

В отношении злоумышленника следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 214 УК Беларуси (Угон транспортного средства).
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске пьяный мужчина, угрожая ножом пассажиру, угнал микроавтобус. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы, возможно, лучше подготовились и выглядели свежее». БГК победил СКА и выбился в лидеры ЧБ по гандболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика