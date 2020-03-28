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Акцент на то, что обязанность взрослых – обеспечить безопасность маленьких пассажиров

28.03.2020 20:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Инспекторы ГАИ вместе с телекорреспондентами провели акцию, направленную на безопасность водителей, пешеходов и юных участников дорожного движения.

Акцент на то, что обязанность взрослых – обеспечить безопасность маленьких пассажиров


Во время мероприятия правоохранители напомнили водителям о важности всегда пристегиваться ремнями безопасности. Это же правило касается и пассажиров. Общаясь с жителями областного центра, инспекторы в качестве подтверждающей базы привели статистические данные по дорожным авариям, в которых людям удалось избежать тяжелых травм и, главное, выжить исключительно благодаря ремням безопасности. Также каждый водитель получил профилактическую памятку «Пристегнись к безопасности!».

Акцент на то, что обязанность взрослых – обеспечить безопасность маленьких пассажиров


Разговаривая с водителями, инспекторы неоднократно делали акцент, что обязанность взрослых – обеспечить безопасность маленьких пассажиров. Они должны перевозиться по всем правилам. И в нем нет отступлений даже для магазина, расположенного неподалеку.

Акцент на то, что обязанность взрослых – обеспечить безопасность маленьких пассажиров


В беседах с брестчанами был сделан акцент также на том, что буквально через несколько дней у школьников начнутся каникулы, а это значит, что на дорогах и во дворовых территориях станет больше детей и подростков. Зоны возле жилой застройки лишь кажутся спокойными. Здесь нет интенсивного движения, однако подстерегают другие опасности: ребенок, побежавший за мячом, выходивший из подъезда человек и отъезжающий автомобиль от этого же подъезда. Из-за невнимательности кого-то из них может произойти дорожно-транспортное происшествие. Именно поэтому в дворовых территориях от водителей также требуется повышенная концентрация внимания.

Чтобы максимально снизить недопонимание между водителями и пешеходами сотрудники ГАИ несут службу вблизи нерегулируемых пешеходных переходов в утреннее и вечернее время, а также в часы пик.Напоминая водителям и пешеходам о важности соблюдения Правил дорожного движения и взаимовежливости на дорогах.

 
 
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  Инспекторы ГАИ вместе с телекорреспондентами провели акцию, направленную на безопасность водителей, пешеходов и юных участников дорожного движения. Во время...
 
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