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«Столбцовщина – это земля особая, это земля Якуба Коласа». «Неделя леса» началась в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси началась «Неделя леса». Каждый год она объединяет все больше и больше людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не только представители экодвижений, Администрации Президента да и просто неравнодушные – каждый может посадить свое дерево там, где это особенно необходимо. Не стал исключением и 2020 год. По предварительным подсчетам, за семь дней в стране высадят порядка 18 миллионов деревьев.
В 2020 году «Неделя леса» началась, как никогда раньше. В этот раз акцию приурочили к юбилею Великой Победы. Поэтому прологом инициативы, которую поддержали по всей стране, стало возложение 75 гвоздик к мемориальному комплексу «Курган Славы» и закладка новой аллеи.
У этого памятного места за работу взялись представители Министерства лесного хозяйства. Как раз они к ранней весне относятся с осторожностью. Ведь вместе с теплом увеличилось и количество лесных пожаров.
Лесхозы каждого района готовы обеспечить всех участников акции инвентарем и посадочным материалом. Первыми к лесному флешмобу присоединились представители Администрации Президента.
Прежде чем приступить к посадке деревьев, они отправились на экскурсию по лесному селекционно-семеноводческому центру в Щомыслице. Его особенность заключается в выращивании посадочного материала с закрытой корневой системой.
Владислав Титерёнок, директор Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра:
Главная цель всех лесхозов – это лесовосстановление, на месте вырубки больных деревьев создать новый лесной фонд. Весенние работы уже начаты. В этом году планируется высадка свыше 150 миллионов деревьев. «Неделя леса» значительно ускорит процесс.
Юлия Стриго, корреспондент:
Игорь Владимирович, как думаете, приживется наше дерево?
Игорь Луцкий, генеральный директор СТВ:
К лесопосадке на Столбцовщине присоединилась не только наша съемочная группа, но и руководство телеканала СТВ. Для высадки сеянцев с закрытой корневой системой используется специальное приспособление. Процесс несложный, но требует мужских рук.
Вот и заместитель главы Администрации Президента – Андрей Кунцевич – настроен на усердную работу. Особенно знаковым место лесопосадки для участников акции стало потому, что находится неподалеку от музея Якуба Коласа. Так что в одном месте сложились все пазлы – это и память белорусскому классику, 75-летию Великой Победы и просто любовь к природе.
Расслабиться никому не удалось. За работой участников акции строго наблюдали сотрудники лесхоза. Разрешали разве что жажду утолить натуральным березовым соком.
Геннадий Григорович, инженер по лесовосстановлению и мелиорации Столбцовского лесхоза:
В общем счете участники акции высадили 2 ряда березы и 8 рядов сосны. У каждого оказался свой метод посадки. Кто-то работал в паре, другой выбрал самостоятельный путь. Некоторые прибыли на лесопосадку даже семейным составом.
Олег Корчагин, главный специалист Администрации Президента Беларуси:
Владимир Матусевич, заместитель начальника Главного управления идеологической работы Администрации Президента:
Акция продлится до 4 апреля. Участие в ней могут принять все желающие. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Как и в 2019 году, Министерство лесного хозяйства отметит ценными подарками самых активных.
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Новости Беларуси. В Беларуси началась «Неделя леса». Каждый год она объединяет все больше и больше людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не только...
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