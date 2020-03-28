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«Столбцовщина – это земля особая, это земля Якуба Коласа». «Неделя леса» началась в Беларуси

28.03.2020 20:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси началась «Неделя леса». Каждый год она объединяет все больше и больше людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Столбцовщина – это земля особая, это земля Якуба Коласа». «Неделя леса» началась в Беларуси

Не только представители экодвижений, Администрации Президента да и просто неравнодушные –  каждый может посадить свое дерево там, где это особенно необходимо. Не стал исключением и 2020 год. По предварительным подсчетам, за семь дней в стране высадят порядка 18 миллионов деревьев.

Полезную инициативу поддержала и наш корреспондент Юлия Стриго.

«Столбцовщина – это земля особая, это земля Якуба Коласа». «Неделя леса» началась в Беларуси

В 2020 году «Неделя леса» началась, как никогда раньше. В этот раз акцию приурочили к юбилею Великой Победы. Поэтому прологом инициативы, которую поддержали по всей стране, стало возложение 75 гвоздик к мемориальному комплексу «Курган Славы» и закладка новой аллеи.

«Столбцовщина – это земля особая, это земля Якуба Коласа». «Неделя леса» началась в Беларуси

«Столбцовщина – это земля особая, это земля Якуба Коласа». «Неделя леса» началась в Беларуси

У этого памятного места за работу взялись представители Министерства лесного хозяйства. Как раз они к ранней весне относятся с осторожностью. Ведь вместе с теплом увеличилось и количество лесных пожаров. 

«Неделя леса». В Беларуси высадят 18 миллионов деревьев

«Столбцовщина – это земля особая, это земля Якуба Коласа». «Неделя леса» началась в Беларуси

Лесхозы каждого района готовы обеспечить всех участников акции инвентарем и посадочным материалом. Первыми к лесному флешмобу присоединились представители Администрации Президента.

«Столбцовщина – это земля особая, это земля Якуба Коласа». «Неделя леса» началась в Беларуси

Прежде чем приступить к посадке деревьев, они отправились на экскурсию по лесному селекционно-семеноводческому центру в Щомыслице. Его особенность заключается в выращивании посадочного материала с закрытой корневой системой. 

«Столбцовщина – это земля особая, это земля Якуба Коласа». «Неделя леса» началась в Беларуси

Владислав Титерёнок, директор Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра:
Если этот комплекс изначально был по проекту рассчитан на две ротации, то в прошлом году мы вязли на себя ответственность попробовали высеять три ротации. У нас это в принципе получилось, вырастили порядка 8 миллионов посадочного материала.

«Столбцовщина – это земля особая, это земля Якуба Коласа». «Неделя леса» началась в Беларуси

Главная цель всех лесхозов это лесовосстановление, на месте вырубки больных деревьев создать новый лесной фонд. Весенние работы уже начаты. В этом году планируется высадка свыше 150 миллионов деревьев. «Неделя леса» значительно ускорит процесс.

«Столбцовщина – это земля особая, это земля Якуба Коласа». «Неделя леса» началась в Беларуси

Юлия Стриго, корреспондент:
Для посадки деревьев в Столбцовском районе выбрали сеянцы сосны. Сегодня она имеет около 130 видов и составляет более трети всей производимой лесами древесины. То есть сосна – это одно из самых продуктивных деревьев. Сегодня это дерево высадят на территории почти в 3 гектара.

Игорь Владимирович, как думаете, приживется наше дерево?

Игорь Луцкий, генеральный директор СТВ:
Приживется!

«Столбцовщина – это земля особая, это земля Якуба Коласа». «Неделя леса» началась в Беларуси

К лесопосадке на Столбцовщине присоединилась не только наша съемочная группа, но и руководство телеканала СТВ. Для высадки сеянцев с закрытой корневой системой используется специальное приспособление. Процесс несложный, но требует мужских рук.

«При такой замечательной погоде можно целый день работать». Как проходит «Неделя леса» в Столбцовском районе

«Столбцовщина – это земля особая, это земля Якуба Коласа». «Неделя леса» началась в Беларуси

Вот и заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич – настроен на усердную работу. Особенно знаковым место лесопосадки для участников акции стало потому, что находится неподалеку от музея Якуба Коласа. Так что в одном месте сложились все пазлы это и память белорусскому классику, 75-летию Великой Победы и просто любовь к природе.

«Столбцовщина – это земля особая, это земля Якуба Коласа». «Неделя леса» началась в Беларуси

Расслабиться никому не удалось. За работой участников акции строго наблюдали сотрудники лесхоза. Разрешали разве что жажду утолить натуральным березовым соком.

«Столбцовщина – это земля особая, это земля Якуба Коласа». «Неделя леса» началась в Беларуси

Геннадий Григорович, инженер по лесовосстановлению и мелиорации Столбцовского лесхоза:
Неплохо, дружно взялись. Некоторые вон уже под конец участка подходят. Так что работают хорошо.

«Столбцовщина – это земля особая, это земля Якуба Коласа». «Неделя леса» началась в Беларуси

В общем счете участники акции высадили 2 ряда березы и 8 рядов сосны. У каждого оказался свой метод посадки. Кто-то работал в паре, другой выбрал самостоятельный путь. Некоторые прибыли на лесопосадку даже семейным составом.

«Столбцовщина – это земля особая, это земля Якуба Коласа». «Неделя леса» началась в Беларуси

Олег Корчагин, главный специалист Администрации Президента Беларуси:
Хорошая обстановка, вместе в коллективе, когда такая работа – очень сплачивает.

«Столбцовщина – это земля особая, это земля Якуба Коласа». «Неделя леса» началась в Беларуси

Владимир Матусевич, заместитель начальника Главного управления идеологической работы Администрации Президента:
Столбцовщина – это земля особая, это земля Якуба Коласа. Наверное, такая литературная атмосфера везде здесь, она создает такую ауру, которая тоже придает такой особый колорит работе.

«Столбцовщина – это земля особая, это земля Якуба Коласа». «Неделя леса» началась в Беларуси

Акция продлится до 4 апреля. Участие в ней могут принять все желающие. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Как и в 2019 году, Министерство лесного хозяйства отметит ценными подарками самых активных. 

Люди в материале: Игорь Луцкий, Юлия Стриго, Геннадий Григорович, Владислав Титерёнок, Олег Корчагин

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси началась «Неделя леса». Каждый год она объединяет все больше и больше людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не только...
 
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