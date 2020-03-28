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Погода в областных центрах Беларуси с 30 марта по 5 апреля. Прогноз от Дмитрия Рябова

28.03.2020 20:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси с 30 марта по 5 апреля. Прогноз от Дмитрия Рябова

Предварительный температурный прогноз на апрель радует. В этом году второй месяц весны ожидается теплее климатической нормы на 1-1,5 градуса. Осадков будет меньше средних долголетних значений (норма 10-14 дней). К тому же, в большинстве своем они будут кратковременными и не обильными. К сожалению, иногда может пройти снег, который повлечет за собой гололедицу. Но эти явления будут непродолжительными. 

Какой  будет погода в областных центрах Беларуси на неделе с 30 марта по 5 апреля - смотрите в программе «Метеогид»!


Приятная новость для тех, кто внимательно следит за малейшими температурными колебаниями. В нашем Telegram-канале «Рябов ответит!» - только погода и ничего лишнего! Присоединяйтесь!

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Теги: Новости
 
 
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Предварительный температурный прогноз на апрель радует. В этом году второй месяц весны ожидается теплее климатической нормы на 1-1,5 градуса. Осадков будет меньше...
 
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