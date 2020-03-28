Выбираем беговел для ребенка

Источник материала: Tut.by



Среди большого разнообразия детских транспортных средств, прочную позицию заняли относительно новые модели двухколесных велосипедов без педалей. Благодаря данной конструкции, малыш учится держать равновесие при маневренной езде, не опираясь на педали. Многие родители хотят порадовать свое чадо таким подарком. Но прежде чем оправиться в магазин, необходимо знать, как выбрать беговел, каким моментам уделить особое внимание.

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Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

О беговеле в деталях

Это средство передвижения состоит из руля, рамы, сиденья и шин. Ездить на нем достаточно просто — необходимо перебирать ногами, удерживая руль. Таким образом, дети учатся не падать, самостоятельно управляя движением.

При подборе модели необходимо замерить длину ноги будущего «пилота» от бедра до пятки, затем прибавить еще 3−4 см. Тогда ребенок будет легко отталкиваться от поверхности, а при необходимости сможет легко опереться на ногу.

Лучше выбрать беговел с функцией регулировки высоты сидения. Это удобно и практично — средство передвижения «подрастет» вместе с дитем.

Чтобы управлять машиной было легко, следует учитывать, сколько весит транспорт исходя из допустимых значений для каждой возрастной группы. Малыши от 1 до 2 лет смогут удержать и поднять «железного друга» весом до 3 кг, дошкольники — 4−6 кг.

Рама и колеса

Вес транспортного средства, его надежность и прочность зависят от того, из какого материала изготовлена рама. Недолговечные изделия выпускают из легкого цветного пластика. Они предназначаются для самых юных «водителей». Лучше выбрать беговел из алюминия. Модели прочные, долговечные, хотя отличаются более высокой ценой, большей массой. Зато легко «переживают» удары, механические повреждения. Реже встречаются модификации из стали — они слишком тяжелые. У деревянных образцов невозможно отрегулировать высоту руля, сидения.

Следует присмотреться также к колесам. Если они надувные резиновые, то придется постоянно подкачивать камеру. Такие шины обеспечивают мягкий ход, невысокую степень амортизации при движении по неровностям или камешкам. Однако существует риск прокола обода, но его легко заклеить либо заменить.



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Можно выбрать беговел с более легкими цельными колесами. Такие конструкции обеспечивают большее сцепление с дорогой, однако по бездорожью на них ездить некомфортно — ощущаются все камни, неровности, кочки. На цельноколесном транспорте лучше передвигаться по парку, на площадке, в помещении.

«Модные» элементы

Для юных гонщиков большое значение имеют различные дополнения, которые придают транспорту «крутизны». Если эти детали не предусмотрены конструкцией, их можно приобрести, затем установить самостоятельно. Понадобится только пара болтов, отвертка, умелые руки папы.

Ручной тормоз монтируют на рулевой вилке, тогда малыш не будет тормозить башмаками, а с гордостью оглядываясь по сторонам, прижимать тормозную лапку.

Над задним колесом крепят легкий багажник. Там можно перевозить бутылочку с водой, игрушку, сумку.

От грязи и камней бравого беговелиста защитят крылья, прикрепленные поверх шин. Для удержания колес в постоянном контакте с поверхностью дороги, смягчения ударов при наезде на кочки или камни, устанавливают амортизаторы.

Можно прикрутить подставку для ног. Приспособление развивает чувство равновесия. А для удобной парковки используют специальную подножку.

Каждому — свое

Выбрать беговел нужно в зависимости от того, сколько лет вашему ребенку. Совсем маленьким детям, весящим до 20 кг, подходят устойчивые, безопасные, легкие трех- четырехколесные модели. Балансиры — двухколесные варианты, способные выдержать до 30 кг, подойдут малышам 3−4 лет, которые уже научились держать равновесие.

Велосамокаты — конструкции, предназначенные для 5−7 летних дошкольников или младших школьников. Этот вид транспорта отличается двумя большими колесами, легкой алюминиевой рамой, небольшим весом, развитием большой скорости.

Теперь вы поняли, как выбрать беговел? Берите свое чадо и ведите его в магазины велосипедов в Минске из каталога TAM.BY . Вы сами удивитесь, как его порадует ваш подарок. А какое удовольствие наблюдать за быстрым и шустрым гонщиком!