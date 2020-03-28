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Апрель начнется с похолодания и мокрого снега. Погода на неделю с 30 марта по 5 апреля. Точный прогноз

28.03.2020 20:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Апрель начнется с похолодания и мокрого снега. Погода на неделю с 30 марта по 5 апреля. Точный прогноз

Март -  самый нестабильный месяц в году, заканчивается. Однако в конце месяца погода готовит очередной сюрприз. Нас ждет похолодание. 

Начало предстоящей недели будет не слишком комфортным. Неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы, принесет холодный воздух. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до -5°C. Днем от 0 до +7°C. Но из-за порывистого северного ветра ощущение холода усилится. Вновь увидим снег. Но он будет мокрым и достаточно быстро растает. Будьте внимательны - на отдельных участках дорог возможна гололедица. 

Во второй половине недели температура начнет постепенно повышаться. Будет облачная с прояснениями погода. Временами пройдут небольшие кратковременные дожди. По предварительному прогнозу, ночные и утренние температуры будут положительными: от +1°C по северо-востоку до +8°C по юго-западу. Днем воздух прогреется до +4°C-+9°C, в южных районах страны -  до +10°C - 12°C градусов. А это на 2-4 градуса выше нормы! 

Каких ещё сюрпризов ждать от небесной канцелярии на неделе – смотрите в прогнозе погоды от Дмитрия Рябова в программе «Метеогид» на ОНТ: 


Приятная новость для тех, кто внимательно следит за малейшими температурными колебаниями. В нашем Telegram-канале «Рябов ответит!» – только погода и ничего лишнего! Присоединяйтесь!

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Теги: Новости
 
 
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Март -  самый нестабильный месяц в году, заканчивается. Однако в конце месяца погода готовит очередной сюрприз. Нас ждет похолодание.  Начало предстоящей недели...
 
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