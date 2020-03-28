Апрель начнется с похолодания и мокрого снега. Погода на неделю с 30 марта по 5 апреля. Точный прогноз

Источник материала: ОНТ

Март - самый нестабильный месяц в году, заканчивается. Однако в конце месяца погода готовит очередной сюрприз. Нас ждет похолодание.

Начало предстоящей недели будет не слишком комфортным. Неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы, принесет холодный воздух. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до -5°C. Днем от 0 до +7°C. Но из-за порывистого северного ветра ощущение холода усилится. Вновь увидим снег. Но он будет мокрым и достаточно быстро растает. Будьте внимательны - на отдельных участках дорог возможна гололедица.

Во второй половине недели температура начнет постепенно повышаться. Будет облачная с прояснениями погода. Временами пройдут небольшие кратковременные дожди. По предварительному прогнозу, ночные и утренние температуры будут положительными: от +1°C по северо-востоку до +8°C по юго-западу. Днем воздух прогреется до +4°C-+9°C, в южных районах страны - до +10°C - 12°C градусов. А это на 2-4 градуса выше нормы!

Каких ещё сюрпризов ждать от небесной канцелярии на неделе – смотрите в прогнозе погоды от Дмитрия Рябова в программе «Метеогид» на ОНТ:





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