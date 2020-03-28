В Клецке Nissan не пропустил байк: мотоциклист погиб, его жена в больнице

Источник материала: Tut.by

Мотоциклист погиб при столкновении с легковушкой в Клецке, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





Смертельная авария произошла 28 марта, около 17.30. Установлено, что местный житель на Nissan при выезде со второстепенной дороги на главную не пропустил мотоцикл — произошло столкновение.

В результате ДТП мотоциклист от полученных травм умер на месте происшествия. Его жена с телесными повреждениями доставлена в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.