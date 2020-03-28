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Лунный календарь с 30 марта по 5 апреля. Благоприятные дни для посева помидоров и перца на рассаду
Источник материала: ОНТ
Наш лунный календарь подскажет благоприятные дни на неделе с 30 марта по 5 апреля.
В апреле традиционно увеличивается объем сельскохозяйственных работ. Если вдруг вы не успели вырастить рассаду перцев и томатов - не расстраивайтесь. 31 марта и 2 апреля можно посеять семена скороспелых сортов. 5 апреля высаживайте в теплицы крепкую рассаду. А в течение недели рассаду можно закаливать, вынося ее днем на балкон.
Наладить отношения и помириться с тем, кого обидели, стоит 2 апреля. 3-го ‑ постарайтесь определиться со своими целями. 5-го апреля есть вероятность навсегда избавиться от старых проблем.
Второй месяц весны начнется с магнитной бури ‑ средней интенсивности она ожидается уже 1 апреля.
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Наш лунный календарь подскажет благоприятные дни на неделе с 30 марта по 5 апреля. В апреле традиционно увеличивается объем сельскохозяйственных работ. Если вдруг...
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