Скоро нефть просто некуда будет сливать?

rosbalt.ru США ведут переговоры с Саудовской Аравией с открыто антироссийских позиций, пишет





Стоимость нефти эталонной марки Brent колеблется в районе отметки 27 долларов за баррель. Между тем в СМИ обсуждается версия, согласно которой американцы пытаются убедить саудовцев заключить некий нефтяной союз, который будет направлен на вытеснение России с мирового рынка. В частности, стало известно о письме тринадцати американских сенаторов наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, в котором они просят резко не увеличивать добычу нефти, поскольку это привело бы к дальнейшему падению нефтяных цен, и намекают на то, что такой расклад может привести к подрыву стратегического партнерства двух стран.





Таким образом, похоже, что вырисовывается возможность заключения новой сделки в духе ОПЕК+ (ОПЕК — Организация стран-экспортеров нефти, в которую ни Россия, ни США не входят). Только теперь этот будет ОПЕК не плюс Россия, а плюс США.









О том, возможен ли такой сценарий и что произойдет с ценами на нефть в ближайшие месяцы, обозреватель «Росбалта» поговорил с аналитиком нефтяного рынка, партнером российского консалтингового агентства Rusenergy Михаилом Крутихиным.





— Несколько дней назад цена нефти на мировых рынках падала до 19 долларов за баррель. И это при том, что некоторые руководители российских нефтяных компаний даже цену в 26 долларов называли катастрофической. Затем цены выросли до 30 долларов, но сейчас снова снизились и находится в районе 27 долларов. Можно ли на этом фоне говорить о появившейся тенденции к росту нефтяных цен или мы наблюдаем лишь незначительные их колебания?





— Тенденцию нельзя зафиксировать в течение двух-трех дней. Для того, чтобы понять ее, нужно хотя бы дней десять.





— Сейчас много говорят о возможности заключения нового соглашения ОПЕК+, но теперь уже не с Россией, а с Соединенными Штатами. Утверждают, что оно будет направленно на вытеснение РФ с мирового нефтяного рынка. Реально ли, на ваш взгляд, заключение такого альянса?





— Я думаю, что никакого такого договора не должно быть, поскольку чисто формально это стало бы картельным соглашением, которое запрещают американские законы. Если и будет происходить что-то в этом направлении, то, скорее всего, это будет неформальное сотрудничество между Саудовской Аравией, как главным членом ОПЕК, и Соединенными Штатами. Но это будет не картельный сговор.





Мы видим сейчас, что для выработки некой совместной позиции Вашингтон направляет на несколько месяцев в Эр-Рияд своего очень высокопоставленного представителя. Причем американцы не скрывают, что да, эта позиция будет антироссийской.





— Насколько реалистичен сценарий, что такая договоренность между США и Саудовской Аравией будет достигнута?





— Я думаю, что все шансы для этого есть. А вот позиция России в этой ситуации выглядит менее привлекательной, чем у двух других крупнейших нефтедобывающих государств, то есть Соединенных Штатов и Саудовской Аравии. Москва оказывается в стороне от такого альянса.





— А почему? Из-за нежелания снижать добычу нефти?





— У России довольно странное положение. Во-первых, она не может оперативно реагировать на ситуацию на рынке. Она не способна, например, быстро поднять уровень добычи, поскольку наши возможности здесь крайне ограничены из-за резкого ухудшения качества запасов нефти, а также из-за истощения их на действующих промыслах и фактически из-за нежелания российских компаний вкладываться в новые проекты. Последнее вполне логично, потому что новые проекты чаще всего нерентабельны или угрожают очень длительным сроком возврата инвестиций.





Во-вторых, Российская Федерация не может и оперативно сократить добычу нефти. С одной стороны, потому что добывающие компании не подчиняются приказаниям министерства энергетики РФ. У него нет никаких формальных инструментов, чтобы заставить их сокращать добычу, чтобы как-то влиять на объемы потребления углеводородов внутри страны и на объемы их экспорта.





Сокращение добычи нефти в России — это очень тяжелый процесс. Хотя бы потому, что многие скважины находятся в северных районах страны и прекращение их работы часто сопряжено с тем, что из-за сурового климата через какое-то время они просто выходят из строя — в скважине образуется пробка из замерзшей нефти. Чтобы возобновить добычу, придется рядом бурить другую скважину.





Так что у нас проблема оперативно и сократить добычу нефти, и нарастить ее. Поэтому Россия тут не игрок, ей не хватает гибкости. Наши компании как действовали по своим производственным планам, так и будут по инерции продолжать действовать согласно им и дальше.





— Можно ли сейчас прогнозировать спрос на нефть и цены на нее после окончания пандемии?





— Цены предсказывать сложно. Банки прогнозируют и 20, и 10, и 5 долларов за баррель, а некоторые предсказывают, что в ряде случаев цена может быть даже отрицательной. Со всем этим можно согласиться — колебания (на таком уровне) вполне возможны.









Что касается спроса на нефть, то пока же мы видим, что он сократился в среднем где-то на 20 процентов. Во многих регионах мира даже больше. Самый большой потребитель энергоресурсов в мире — Китай. Сокращение его экономики в первом квартале ожидается где-то на уровне 40%, а во втором квартале возможен даже еще больший спад, а значит и сокращение потребления энергии.





На какой процент уменьшится спрос на нефть в мире, сейчас предсказать невозможно, но спад в Китае — мощнейшее давление на нефтяные цены и никаким снижением добычи Саудовской Аравии (или даже целым альянсом стран ОПЕК) исправления такого положения добиться невозможно.





— С другой стороны, Reuters сообщает, что Китай, воспользовавшись падением цен на нефть, активно закупает ее у России в свои хранилища впрок.





— У Китая просто еще оставались свободные емкости для хранения стратегических резервов нефти, но судя по всему, они уже заканчиваются. Сейчас они заполнены где-то на 80 с лишним процентов. Можно, конечно, построить дополнительные резервуары, но долго закачка дополнительных тонн нефти продолжаться не может.





Тут что-то предсказывать трудно, но один из наиболее логичных прогнозов на эту тему, которые я видел, состоит в том, что через несколько месяцев стратегические хранилища по всему миру будут заполнены. То есть, уже довольно скоро нефть просто некуда будет сливать. Полагаю, что такая ситуация может возникнуть к концу второго квартала.











