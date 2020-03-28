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Игра в одиночестве: почему Чемпионат Беларуси по футболу стал самым популярным в мире?

28.03.2020 21:24 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Игра в одиночестве: почему Чемпионат Беларуси по футболу стал самым популярным в мире?

Похоже, чемпионат Беларуси – самое важное спортивное событие в мире! И это не шутка. Сразу несколько крупных телеканалов выкупили права на трансляцию, ведущие букмекерские конторы принимают ставки, а комментаторы и болельщики запоминают фамилии игроков. И пока весь мир смотрит, Беларусь в полном одиночестве играет дальше.

Баян и футбол. Кто бы продумал – оказалось, это идеальное сочетание! Пусть не африканские вувузе́лы, ставшие известными во время чемпионата мира в 2010 году, но сегодня, 10 лет спустя, белорусский баян звучит громко и на весь мир! Особенно когда в мире на стадионах стало непривычно тихо. Почти все футбольные лиги приостановлены. И белорусский футбол на этом фоне – просто топчик. «Ислочь» против «Смолевичей» на стадионе «Динамо» в ближайшее воскресенье. Афиша – почти как испанское дерби на «Сантьяго Бернабеу» в исполнении, например, «Вальядолида» и «Леванте».

Валера – тот самый болельщик «Ислочи», благодаря которому наш футбол в прямом смысле заиграл новыми красками. О нём шутили российские комментаторы, украинские болельщики. Писали мировые таблоиды и авторитетные спортивные журналы – учитель средней школы на почти безлюдном стадионе превратил футбол, как говорили коллеги, в большую белорусскую свадьбу. 

Но не только Валера заставил искушенных зрителей оставаться у экранов. Сам футбол в первых турах был непривычно хорош. Сейчас в Высшей лиге лидируют минский «Энергетик-БГУ» и «Торпедо-БелАЗ». Такой чемпионат будут смотреть не только в Беларуси. Его уже смотрят в Португалии, Швеции и даже за океаном. Ещё бы, ведь телевизионные права на трансляцию чемпионата Беларуси проданы уже в 10 странах. Да и вывески известных букмекерских контор со всего мира зазывают ставками на наш чемпионат. И долго искать не нужно. Вот он – на главной странице. 

Сейчас продолжаются лишь два чемпионата – в Беларуси и Никарагуа. Турнир в Австралии отменен на этой неделе. УЕФА никому играть не запрещает ни в футбол, ни на баяне. 

«Ислочь», кстати, тоже побеждает. А гол гвинейского нападающего Момо Янсане попал в десятку главных событий мирового футбола. Возможно, это позволит самому Янсане оказаться в десятке топ-чемпионатов. Ведь за нашим турниром наблюдают не только болельщики, но и агенты. 

На этом фоне немного прозаичной кажется игра БАТЭ, брестского и минского «Динамо», «Шахтёра» – тех, кто должен показывать футбол приличного уровня. Но пока всех втаптывает в газон «Энергетик». Консервативный подход Анатолия Юревича к тренировкам даёт результат уже больше 20 лет. И не нужны новые методики, когда работа построена на физической выносливости. Однажды «Лестер» так сенсационно выиграл чемпионат Англии. Но у нас пока только второй тур. За которым будут следить болельщики всего мира.

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Похоже, чемпионат Беларуси – самое важное спортивное событие в мире! И это не шутка. Сразу несколько крупных телеканалов выкупили права на трансляцию, ведущие...
 
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