|
Уголовное дело возбудили по факту лжеминирования трех ТЦ в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
По факту лжеминирования трех ТЦ в Минске и Минском районе правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская на своей странице в Facebook.
Инфорация о минировании поступила днем 28 марта на электронную почту одного из подразделений МЧС. На объекты прибыли саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы и взрывных устройств не обнаружили. Дело завели по статье 340 УК РБ (заведомо ложное сообщение об опасности).
Следственный комитет напоминает, что заведомо ложное сообщение об опасности влечет за собой уголовную ответственность, которая наступает с 14 лет. Максимальное наказание по данной статье - 7 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По факту лжеминирования трех ТЦ в Минске и Минском районе правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минску...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)