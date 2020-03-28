Уголовное дело возбудили по факту лжеминирования трех ТЦ в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

По факту лжеминирования трех ТЦ в Минске и Минском районе правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская на своей странице в Facebook.

Инфорация о минировании поступила днем 28 марта на электронную почту одного из подразделений МЧС. На объекты прибыли саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы и взрывных устройств не обнаружили. Дело завели по статье 340 УК РБ (заведомо ложное сообщение об опасности).

Следственный комитет напоминает, что заведомо ложное сообщение об опасности влечет за собой уголовную ответственность, которая наступает с 14 лет. Максимальное наказание по данной статье - 7 лет лишения свободы.

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