История длиною в жизнь. Самой длинной улице в Новополоцке – 60 лет!

Источник материала: ОНТ

Будете в Новополоцке – обязательно побывайте на улице Молодежной. Сделать это очень легко – это главная городская магистраль, о ней слагают легенды и даже снимают в кино.





Да! Про улицу снимают кино. За ее проектирование коллектив архитекторов получил Государственную премию БССР. Улице 31 марта исполнится 60 лет. Почему здесь можно заблудиться, зачем надо проводить экскурсии и легко ли найти те самые места, где проходили съемки фильма?

Ширина дороги всего семь метров, две полосы, небольшие тротуары – так начинается самая известная улица Новополоцка – Молодёжная. Но спустя несколько минут пути – настоящий дорожный простор, разделительные ограждения... А дальше вообще столичный размах! Кажется, улица одна, но такая разная. А между кварталами настоящий хвойный лес, свернул не на ту тропинку – и вспоминай уроки выживания.

Улица не просто главная, а самая длинная в стране. Застройка кварталов с 70-го по 81-й годы, особо волнительные воспоминания для Макса Шлеймовича, в 29 лет его назначили главным архитектором Новополоцка. Центральных проспектов планировали минимум два, но город оказался зажат между рекой и промышленной зоной. Всё пришлось перекраивать...

Макс Шлеймович, главный архитектор Новополоцка (1970-81 гг.): «Мы попытались сохранить лесные массивы, и вот эта попытка увенчалась успехом, все были в восторге».

Сейчас, говорит архитектор, многое сделал бы по-другому. Но тогда принятые решения считались оптимальными, и улица Молодежная в свои 60 – настоящий архитектурный павильон под отрытым небом.

На главной улице Новополоцка проходят все центральные события. Здесь – городская площадь, администрация, банки, торговые центры, больница, школы, детские сады. Но улица могла носить и другое название. 31-го марта 1960 года было принято историческое решение.

60 лет назад именно здесь располагались первые бараки, в которых жили строители Новополоцка. И когда зданий уже было больше 30, выяснилось, что письма и посылки сюда доходят с трудом. Люди просто не знали, какой указывать адрес, тогда в посёлке и решили улицу назвать Зелёная. Но место территориально относилось к Полоцку, и улица Зелёная там уже была. Тогда молодые строители в молодом посёлке и решили назвать главную улицу… Молодёжная.

Именно здесь появилась первая в городе девятиэтажка. Из панельных домов возводили целые ансамбли, с социальной инфраструктурой, кинотеатрами, рынками. Мозаика на подъездах, а бетонные балконные ограждения здесь были с особым рисунком. На Молодёжной выросло уже несколько поколений горожан. Как меняется городской ландшафт, фиксирует Игорь Супронёнок. Фотолетопись сначала вёл его отец, теперь он выбирает те же ракурсы. На цветных и чёрно-белых снимках история длиною в четыре десятка лет.

Бесконечная улица в молодом городе привлекла и кинематографистов. Летом 1972-го Молодёжная стала съёмочной площадкой и одновременно главным героем картины «Улица без конца». Фильм о первостроителях, любви, героизме, дружбе и о людях, которые ехали сюда со всего Советского Союза за мечтой. В фильме легко можно узнать главную городскую площадь, дворец культуры. Здесь снимали самые массовые сцены.

Наталья попала в кино случайно, со столичными артистами познакомилась по дороге домой. Так её летние каникулы прошли на съёмочной площадке. Сначала помогла выбирать фактуру для разных киносцен, как будущий хореограф, сама танцевала в кадре, а ещё учила артистов и массовку. Сколько дублей тогда пришлось делать, сейчас уж и не вспомнит. Потом в жизни было много гастролей и ещё киносъемки, но фильм о родном городе и улице, и тот свой танец помнит и сегодня.

Желающих сняться в кино были сотни, да и платили хорошо. Съёмочный день – 3 рубля. Из окон этого дома на Молодёжной, 34 – за кинопроцессом наблюдал и слесарь нефтеперерабатывающего завода Алексей Дударев. Но потом молодых сотрудников попросили… с паспортом прийти на съёмочную площадку. Снимали сцену, когда утром горожане шли на работу. Вот так неожиданно будущий драматург и попал в кино. Режиссёром фильма был Игорь Добролюбов. Пройдёт каких-то 10 лет и вместе они снимут фильм, ставший классикой белорусского кино.

Алексей Дударев, драматург: «Нас много было, более 100 человек, если не больше. И там девочки, мальчики были, смешиваемся и идем к остановке. Так, в принципе, всегда и было. И, конечно, никаких мечт тогда не было, что я когда-то соединю свою жизнь с искусством. И тем более буду одним из авторов «Белых рос». И уж тем более буду знаком с Добролюбовым. Я ничего не преувеличиваю, но на самом деле он тогда Добролюбовым уже и был. А я был слесарь 4 разряда».

Новополоцк продолжает расти, но вот новые дома редко появляются на улице Молодёжной – свободного места совсем не осталось. Да и с парками город не хочет расставаться. На главной магистрали всё больше малых архитектурных форм и новых точек притяжения для молодежи. Чтобы выразить любовь к родному городу, новое поколение подбирают только яркие краски, к юбилею создают целую серию картин о Молодёжной. А «Улица без конца» всё же завершилась. Под номером 253 – станция местного автопарка. Улица, которая когда-то начиналась с одноэтажных домов, ими и закончилась, только застройка уже частная.

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