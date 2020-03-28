За выжигание сухой растительности — штраф

Источник материала: Полымя

Ежегодно с наступлением весны приходится сталкиваться с проблемой весенних палов сухой травы и другой растительности и, как следствие, увеличением количества пожаров. Кто-то выжигает сухую растительность преднамеренно, кто-то оставляет незатушенный костер, кто-то по неосторожности бросает окурок или спичку на высохшую траву. Люди даже не задумываются, к чему это может привести, как это повлияет на окружающую среду, чем чреваты бездумные действия.





Весенние палы сухой травы становятся и причиной гибели людей, даже несмотря на то, что непосредственной угрозы для жизни человека поджог травы, на первый взгляд, не несет. Нередко жертвами травяных пожаров становятся пенсионеры. События, как правило, развиваются по одинаковому сценарию. При наведении порядка на приусадебных участках люди избавляются от прошлогоднего мусора и сухой травы одним и тем же способом – с помощью огня. Сильное задымление, немощность пожилых людей, порывы ветра – все эти составляющие заканчиваются трагедиями.

Но, видимо, ошибки других для наших граждан не всегда становятся уроком. Виновниками палов в большинстве случаев являются граждане, которые игнорируют правила безопасности: бросают непотушенные окурки, неосторожно сжигают мусор, выжигают сухую траву, несмотря на запреты. Зачастую возникает реальная угроза распространения огня на жилые дома, хозяйственные постройки, люди получают ожоги, а иногда и гибнут.

Для того, чтобы сухая трава вспыхнула, как порох, вполне достаточно бросить в нее незатушенную спичку или сигарету. Подобная неосторожность имеет далеко идущие, весьма неприятные последствия.

Палы травы – опасная традиция, которая идет вразрез с законодательством. Ни в коем случае не жгите траву. Не оставляйте костры без присмотра, тщательно тушите окурки и спички перед тем, как выбросить. Начинающую гореть траву можно потушить, сбивая пламя ветками или засыпать кромку пожара песком. Если самостоятельно погасить пламя сложно, сообщите о случившемся по телефону 101 и быстрее покиньте место пожара.

В соответствии со ст. 15.57 КоАП РБ за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов предусмотрено наложение штрафа от 10 до 40 базовых величин, а ст.15.58 за разжигание костров в запрещенных местах предусмотрено предупреждение или наложение штрафа до 12 базовых величин. Также законодательством за подобные нарушения предусмотрена и уголовная ответственность.

Разжигание костров на приусадебных участках разрешено при соблюдении ряда условий – окопать место, запастись ведрами с водой или огнетушителями, лопатами, а также учесть силу ветра. До строений должно быть не менее 10 метров, до леса – 20 метров, до скирд сена или соломы – 30 метров. Постоянно наблюдайте за костром.

Горение стерни и сухой травы – процесс неуправляемый. Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто.