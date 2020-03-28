«Неделя леса» стартовала в Беларуси: волонтеры со всей страны высадят миллионы новых деревьев

Источник материала: ОНТ

Позаботимся о природе вместе. В Беларуси стартовала «Неделя леса». Во время нее добровольцы засадят деревьями три с половиной тысячи гектаров. Уже сегодня на нескольких делянках появились новые саженцы. И это только начало, уверены организаторы акции. В прошлом году за 7 дней акции волонтеры вместе с лесоводами высадили более 29 миллионов деревьев.

Тишина, умиротворение и только пение птиц. Это обычно. Но сегодня здесь в чаще леса – человек Не для того, чтобы навредить. Специальный инвентарь – сосны сажают не лопатами – лесопосадочные трубы – сегодня в руках работников Администрации Президента.

На этом месте ещё чуть больше полугода назад был густой, добротный лес. Но его повредил вершинный короед. День, когда обнаружили жучков, главный лесничий до сих пор вспоминает с сожалением. Деревья пришлось вырубать.

Степан Явид, главный лесничий Столбцовского лесхоза: «На этом участке было заготовлено порядка тысячи кубометров древесины, которую мы частично переработали в цеху Столбцовского лесхозы, оставшуюся часть реализовали потребителям, на внутренний рынок, на экспорт».

Новый лес теперь здесь вырастет только через 80 лет – минимальный срок по словам специалистов

Только за сегодняшний день в Столбцовском районе добровольцы посадили 17 тысяч молодых деревьев. Но, говорят организаторы акции, важно даже не столько высадить новый лес, сколько привить бережное отношение к одному из важнейших природных ресорсов страны. Ведь человек, который когда-то сам посадил дерево, и своего ребенка научит особому отношению к природе

О тонкостях посадки Коля и Даниил знают наверняка. Рядом опытный наставник – папа. В лесное хозяйство Виктор Звертовский пришел 10 лет назад. Но работать с лесом начал еще с малых лет. Уверен, дети тоже пойдут по его стопам: в семье лесничих уже династия

Виктор Звертовский,заместитель начальника управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси: «Отец мой и мама работают в лесном хозяйстве, там же брат. Вчера уже готовились к тому, что сегодня будем садить лес, с вечера готовились. В прошлом году тоже ездили на акцию, понравилось. вот решил еще поучаствовать».

Сегодня на 15 елей стало больше у Кургана Славы. Такой символичный старт от Министерства лесного хозяйства. Здесь, к слову, нулевой меридиан 13 республиканской «Недели леса». Аллея особенная, памятная – к году малой родины и 75летию Великой победы. Почтили и память солдат – к мемориалу возложили цветы

Добровольная миссия продолжилась в Волмянском лесничестве. Сегодня здесь планируют высадить более двух гектаров сосен и берез. Осуществить задуманное помогает и погода. Так что финальный аккорд первого дня будет теплым и солнечным. К слову, эстафету уже передали регионам. Неделя леса охватит больше двух тысяч участков по всей Беларуси. А это 3,5 тысячи гектаров нового молодого леса.

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