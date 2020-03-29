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Жесткое лобовое ДТП под Полоцком: пострадали три человека
Источник материала: Tut.by
Три человека получили травмы в аварии, которая произошла вечером 28 марта в Полоцком районе,
По предварительной информации, 18-летний водитель KIA двигался по трассе Р14 Полоцк — граница Латвии. На 20-м километре дороги он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Hyundai, которым управлял 30-летний мужчина.
В результате ДТП водитель KIA, а также два пассажира Hyundai получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
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Авария произошла вечером 28 марта на 20-м километре трассы Полоцк - граница Латвии.
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