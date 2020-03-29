Жесткое лобовое ДТП под Полоцком: пострадали три человека

Источник материала: Tut.by

Три человека получили травмы в аварии, которая произошла вечером 28 марта в Полоцком районе, сообщили в областной ГАИ.



Фото: ГАИ

По предварительной информации, 18-летний водитель KIA двигался по трассе Р14 Полоцк — граница Латвии. На 20-м километре дороги он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Hyundai, которым управлял 30-летний мужчина.

В результате ДТП водитель KIA, а также два пассажира Hyundai получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.