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Жесткое лобовое ДТП под Полоцком: пострадали три человека

29.03.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три человека получили травмы в аварии, которая произошла вечером 28 марта в Полоцком районе, сообщили в областной ГАИ.


Фото: ГАИ

По предварительной информации, 18-летний водитель KIA двигался по трассе Р14 Полоцк — граница Латвии. На 20-м километре дороги он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Hyundai, которым управлял 30-летний мужчина.

В результате ДТП водитель KIA, а также два пассажира Hyundai получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

 
 
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Авария произошла вечером 28 марта на 20-м километре трассы Полоцк - граница Латвии.
 
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